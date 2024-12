Nina Badrić mnoge je ganula objavom fotografije s mamom Milom koju ne viđamo često

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Nina Badrić prošlog vikenda napunila je Arenu Zagreb i ispunila srca tisuća obožavatelja svojim moćnim vokalom i bezvremenskim pjesmama. Nije krila sreću što je upravo iz svog rodnog grada krenula na turneju "Moji ljudi", povodom 30 godina uspješne karijere. Njezini prijatelji i obitelj bili su joj najveća podrška i te večeri u Areni kada je nastala i fotografija koju je Nina sada objavila na društvenim mrežama, a na kojoj pozira s mamom Milom. - Moja je uvijek zadnja!U pravu si mama - napisala je pjevačica i ovom objavom ganula brojne obožavatelje.

- Nina ne samo što si omiljena pjevačica,što si dobra duša.Ti si ponos svoje mame veliki pozdrav za tebe i tetu Milu. Predivne ste. Sve pohvale za gospođu mamu, kako je rodila divnu i prekrasnu osobu koja se zove Nina. Jako lijepa žena svu ljepotu si naslijedila od nje. Sve najbolje od srca želim. Lijep pozdrav za obje - napisali su joj obožavatelji ispod fotografije s mamom. Nina često ističe kako je njezina mama snažna žena i jednom joj je u čestitki za rođendan napisala kako je ona njezin zaklon i štit.

- Moja mama je moje blago. Ona je super žena, borac i prava lafica. S njom nikada nije dosadno. Vrlo je duhovita i šarmantna. Naravno da sam ja ta koja sluša njene savjete, jer se uvijek na kraju ispostavi da je ona u pravu. 'Čita' ljude bez greške i snimi ih za sekund. Uz to, jako je skromna, rijetko tko u kvartu zna da je ona moja mama, pa kad dođem do nje obično je ljudi pitaju ''Susjeda, kako vi poznate Ninu?'' a ona im na to odgovori ''Zajedno smo pjevale u zboru''. To me jako nasmije - napisala je Nina u jednoj objavi o svojoj mami Mili. Ninina turneja "Moji ljudi" nastavlja put do srca publike. Glazbenica će 14. veljače 2025. zapjevati u riječkoj Dvorani Zamet, a 8. ožujka na rasporedu je njezin koncert u zadarskom Višnjiku.