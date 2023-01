Nika Marjanović Zulim nije samo mlada i lijepa nego i izvrsnog stava, pohvala HRT-u za tu promjenu

RTL Direkt // RTL - DVA KAKTUSA

Jedan dan u 22.15 pa onda u 22.10, zatim ponovno u 22.15 te u 22.20 sati. RTL Direkt se, izgleda, ugledao na ZET, HŽ i ine naše prijevoznike pa nikad ne možeš sa sigurnošću znati kada će točno krenuti. Tako je prošlog tjedna večernja informativna emisija RTL-a praktički svakog dana počela u drugo vrijeme za što bi možda razlog mogao biti prijenos Svjetskog prvenstva u rukometu, odnosno bolje je rečeno da bi to možda mogla biti loša izlika jer se zna koliko je u televizijom programu važno redovito vrijeme emitiranja informativnih emisija. To je uvriježeno do te mjere da je praktički postala medijska vijest kada i ako neki dnevnik kasni, a termini se pomiču samo u izvanrednim situacijama, no u ovom slučaju nije bila takva situacija.

Štoviše, prema najavi programa objavljenoj za ovaj tjedan, stoji da je RTL Direkt po novome na rasporedu u 22.40 što je poprilično kasni termin nakon showa “Brak na prvu” čiji je prvi dan emitiranja 30. siječnja. Ipak, tu dosta značajnu promjenu termina RTL nije nešto previše oglasio, a na društvenim mrežama emisije prvog je dana emitiranja u novom terminu i dalje zastarjelo stajalo “PON-ČET 22:15”. Poprilično je to neobjašnjiva nonšalantnost prema gledateljima, no treba pohvaliti barem to što je RTL odustao od dosadašnje prakse da večernje showove prekida Direktom pa nakon doze informative pusti još desetak minuta nekog realityja što nije ranije “stalo u program”.

Foto: RTL

Dnevnik // HRT 1 - DVIJE RUŽE

S druge strane, iako se Dnevniku HRT-a svašta može prigovoriti (posebice sadržajno) činjenica je da itekako drže do tradicije pa je čak ponekad teško i dočekati neku veću promjenu. Stoga je uistinu osvježenje što je prošlog tjedna središnja informativna emisija HRT-a dobila novu voditeljicu. Nika Marjanović Zulim debitirala je u Dnevniku i odmah ponijela niz pohvala koji nisu samo floskule jer je uistinu odradila dobar posao. Vidi se da, iako je Marjanović Zulim nova na ovoj poziciji, ima mnogo televizijskog iskustva, a voditeljska uloga odlično joj stoji. I da malo kontriramo svim ostalim napisima, ne samo zato što je “mlada”, “lijepa” i ostalo čime se inače opisuju voditeljice, nego zbog izvrsnog stava, jasnog govora te prirodnog snalaženja pred kamerama. Treba ovdje podsjetiti da je to demonstrirala još lani kada je u eteru trećeg Dnevnika vijest o ostavci ministra financija Zdravka Marića čitala s mobitela. Stoga bravo za ovu promjenu, a treba reći i kako ovaj novitet može biti poticaj HRT-u da poradi na jačem brendiranju svojih voditelja jer se stječe dojam da po tom pitanju zaostaje za RTL-om i Novom koji se itekako trude da zaštitna lica njihovih informativnih programa budu prepoznatljiva. Izrazito je to važno za jednu informativnu emisiju, da lice koje prezentira vijesti gledateljima bude dobro poznato te da mu se vjeruje. HRT je po tom pitanju godinama bio predvodnik, voditelji Dnevnika bile su televizijske legende, no u zadnjem je, moglo bi se reći i desetljeću po tom pitanju pao u sjenu konkurencije.

Foto: HRT

IN MAGAZIN // NOVA TV - TRI RUŽE

Prepoznatljivost svakako ima IN Magazin Nove TV koji je prošlog tjedna obilježio čak 14. godinu emitiranja. Odlično su izbalansirali rođendansku emisiju, koja je odskakala od ostalih, a nije bila pretjerana i puna samohvale. Poseban prilog posvećen je, kronološki, najvažnijim zbivanjima na sceni u posljednjih 14 godina što je bila dobra zamisao, ali izvedba je bila malo krnja jer su događanja uglavnom bili orijentirana na estradna vjenčanja, rastave i prinove, uz pokoji tužni odlazak i veliki koncert. S obzirom da je barem IN magazin pokazao da je showbiz puno više od takvih tema, mogli su i prilog tako intonirati.

Foto: Nova TV

Slike rata: Patrik Macek // HRT4 - TRI RUŽE

Pomalo subjektivno za kraj treba izdvojiti odličan dokumentarni serijal “Slike rata” koji govori o tri hrvatska ratna fotoreportera: Zoranu Filipoviću, Matku Biljku i Patriku Maceku. Prošlog je tjedna na četvrtom programu HRT-a prikazana epizoda u kojoj je svoju priču ispričao iskusni fotoreporter Patrik Macek, inače fotograf-mentor u redakciji Pixsella. I nije uopće potrebno imati novinarsko ili neko drugo iskustvo suradnje s Macekom da bi gledatelj imao knedlu u grlu gledajući ovaj izvrstan, ali prije svega realan prikaz ratnog reporterstva. Velika preporuka!

Foto: HRT

