Nije potrajalo! Elon Musk otkrio je da više nije u vezi s glazbenicom Grimes

Nakon tri godine veze prekinuli su vlasnik Tesla automobila Elon Musk i glazbenica Grimes. Vijest o prekidu sam Musk je potvrdio za strane medije, kazavši da su napola razdvojeni, ali još uvijek se vole, viđaju se često i u dobrim su odnosima.

- Zbog posla sa SpaceX - om moram stalno biti u Teksasu, dok je ona u Los Angelesu. Grimes je sada kod mene, a naše dijete X spava u drugoj sobi.

Par je zajedno posljednji put viđen na ovogodišnjoj Met Gali, no nisu zajedno prošetali crvenim tepihom, već su se tek družili zajedno unutra i održali party nakon. S njima je bio i njihov pas koji je imao svoje osiguranje i šofera.

Grimes, pravim imenom Claire Boucher i Elon započeli su svoju vezu 2018. godine, a upoznali su se nakon što je on njoj odgovorio na šalu na Twitteru. Prošle godine u svibnju dobili su bebu koju su nazvali kreativnim imenom X Æ A-Xii. ime je izazvalo pravu buru na društvenim medijima, no u isto vrijeme počela je padati i popularnost para.

Mnogi fanovi Grimes glazbenici zamjeraju što je bila u vezi s multimilijarderom, pogotovo nakon što je on iznio stavove o cijepljenju i pandemiji koronavirusa.

Naime, Elonu se na početku pandemije nije svidjelo što je morao biti u karanteni i da zbog toga nije mogao raditi , pa je konstantno kritizirao odluke američke vlade i zagovarao da se karantena ukine citirajući neprovjerene izvore.

Jedan takav ispad ga je i koštao, pa se nakon što napisao da su dionice njegove kompanije precijenjene, vrijednost njegove tvrtke smanjila za 14 milijardi dolara.

Čini se da ni Grimes nije bila pretjerano ponosna na partnera zbog takvog ponašanja, te je nedavno otkrio je da ju je svojim postupcima užasno naljutio.

Elon i Grimes inače ne vole previše dijeliti stvari iz privatnog života s javnosti. Njihove zajedničke fotografije praktički ne postoje, ako ih fotografi slučajno ne uhvate zajedno na nekom eventu.

Ipak, nekoliko tjedana prije poroda glazbenica je otkrila da je trudnoću stvarno teško podnosila, te da je imala grozne komplikacije već na početku, zbog čega je zapostavila posao i promociju najnovijeg albuma.

