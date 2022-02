Nicole Kidman sve razljutila postupkom: Svoj crni Range Rover parkirala na mjestu za invalide

Holivudska glumica Nicole Kidman (54) sa suprugom Keithom Urbanom (54) odlučila je provesti ponedjeljak popodne u šopingu dok su bili u Sidneyju, Australiji. Čini se kako je mnogo ljudi to htjelo jer je parking bio pun, a zbog čega su, čini se, glumačke zvijezde odlučile iskoristiti svoj status u društvu. Ili samo nisu vidjeli gdje staju. Naime, par je u nedostatku parkirnih mjesta parkirao u zoni za invalide.

Foto: profimedia

Čini se ipak da su bili svjesni što rade jer su svoj crni Range Rover parkirali odmah do znaka koji upućuje na to. Oboje su bili u ležernom izdanju, Nicole je obukla crnu bluzu i crne hlače, dok je Keith također nosio crnu majicu i hlače.

Inače, holivudska mezimica, kako je brojni nazivaju, zabrinula je obožavatelje prošle godine na premijeri novog film "Being The Ricardos" u kojem glumi Lucille Ball, ulogu za koju svi pričaju da bi joj mogla donijeti Oscara. Nitko nije mogao ne primijetiti velike promjene na njezinom licu te da čak izgleda 'zaleđeno'. Glumica inače u intervjuima često ističe kako joj neke uloge uzimaju puno energije pa njezini obožavatelji sada komentiraju kako je to možda razlog zbog kojeg se odlučila podvrgnuti botoksu.

"Kako joj lice čudno izgleda", "Vidi se da se pokušavala popraviti, ali možda ipak malo previše", "Mislim da je malo pretjerala s botoksom", "Izgleda malo zaleđeno", pisali su na društvenim mrežama.

