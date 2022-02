Joško Lokas: 'Strah me kritika na seriju, pa pričamo priče o živim ljudima i onima koji nisu više s nama'

Nakon prve sezone hvaljene serije "Nestali", autora Joška Lokasa, dugoiščekivana druga sezona napokon kreće u ponedjeljak, 7. veljače na Prvom programu HRT-a. Producent, scenarist i voditelj Joško Lokas (50) i sam je pomalo u strahu od kritika na nove epizode, baš kao i pred prvu. No, budući da je prva epizoda prve sezone oborila sva očekivanja od gledanosti, sigurni smo da će isto, ako ne i bolje, proći i ova. Podsjetimo, prvu epizodu serijala je gledalo 422.025 ljudi, pokazali su podaci o gledanosti tvrtke AGB Nielsen. Serija je također imala i visok udio u gledanosti (SHR) od 21,2 posto, što znači da ju je gledalo više od petine svih onih koji su u tom trenutku bili pred svojim malim ekranima, a ujedno je bila riječ i o jednom od najboljih otvaranja nekog domaćeg dramskog sadržaja u posljednjih nekoliko godina. Sve to daje veliku nadu u izvrsnu gledanost druge sezone.

S omiljenim voditeljem porazgovarali smo o drugoj sezoni, kako izgleda njegov radni dan kada snima "Potjeru" te u kakvom je odnosu s bivšom djevojkom Jelenom Katarinom Kapom.

Prije emitiranja prve sezone, točnije prve epizode, bilo vas je strah kritika zbog velike odgovornosti prema svima čije živote želite prikazati i dotaknuti u seriji. Je li vas pomalo strah i prije prikazivanja novih epizoda?

Apsolutno. Pričamo priče o živim ljudima i nekima koji nisu više među nama. Kada smo serijalu davali ime "Nestali", nije to bilo samo iz definicije "nestali u akciji", htjeli smo kroz identificiranje s našim likovima progovoriti o različitim generacijama ljudi koji su nepravedno zakinuti za civilni život i sve ono što on nosi. Mnogi od njih nikada se neće vratiti jer su poginuli, o mnogima ne znamo ništa jer su nestali, a mnogi od njih su nestali kao ljudi koje smo poznavali prije rata jer, iako su s nama, oni se ustvari nikad nisu vratili. Meni osobno fale ti bezbrižni ljudi sa samog kraja osamdesetih i početka devedesetih. Gledajući naše Prku, Sikiru, Nervozu, Gradskog, Delona i Papu na trenutak ih zamišljam kao ljude bez uniformi i s kojima bismo se htjeli družiti izvan strahota rata. Ti ljudi nam svima nedostaju. Oni su nestali u ratu.

Jesu li vaši prijatelji koji su sudjelovali u ratu ponosni na ono što ste napravili s "Nestalima"?

Pa, iskreno, teško se tu može govoriti o ponosu. Radi se o obostranoj želji da se neke stvari ispričaju filmskim jezikom što je realnije moguće, a da se ne zalazi previše u intimu stvarnih ljudi koji su nam priče poklonili jer ono što su mnogi od njih prošli teško je uopće pokazati i prikazati, tako da mnoge priče nismo ni pokušavali snimiti. Mislim kako se tu s naše strane više radi o nekom izrazu poštovanja za njihove uloge u Domovinskom ratu, ali i jasnoj poruci koju svaki ratni film šalje, a ona je - Ne ponovilo se, nikad više.

Jesu li i na nova snimanja dolazili branitelji i pomagali savjetima i svojim iskustvima kako su to činili za prvu sezonu? Tko vam je sve pomagao, koga ste zvali za savjet? Znamo da ste za prvu sezonu otišli čak i do Damira Krstičevića koji vam je dao zanimljiv savjet kojeg ste poslušali.

Od samog početka na projektu stvaranja Nestalih surađivali smo s braniteljima i ljudima koji su rat osjetili na svojoj koži. Njihova iskustva su nevjerojatna i samo mali dio onoga što su oni prošli mi možemo pokazati u jednoj seriji kakva je naša. Kako smo naglašavali u prošloj sezoni to ponavljamo i u ovoj. Mi ne možemo ispričati ratni put svakog branitelja, ali ako na sekundu podsjetimo neke na njima najbliže ljude u tom trenutku, a to su bili njihovi suborci i gdje je preživjeti bila zadaća vas i onog pored vas onda smo uspjeli. Ako jedna riječ, nadimak, potez, situacija, lokacija, nesretnost, gubitak, osmijeh, tuga, pokret pa čak i psovka vrati sjećanje na onog prvog do vas onda smo na pravom putu. Gospodin Krstičević je poentirao u pravom trenutku kada nam je prije snimanja tijekom samih priprema rekao da nema potrebe isticati pripadnost niti jednoj brigadi nego da bi se u seriji ovoga tipa trebalo progovoriti o važnosti svakog vojnika HV bez obzira gdje je bio na ratištu. Takav savjet s takvim argumentom uvijek rado poslušate.

Kako ste iskombinirali sve, rad na "Nestalima", snimanja "Potjere"? Kako izgleda klasičan dan Joška Lokasa?

Za vrijeme snimanja "Nestalih" setovi "Potjere" su mi naravno teško padali jer na setu "Nestalih" više od 80-ak ljudi svaki dan snima po suludim uvjetima i bilo bi nepošteno ne dijeliti tu sudbinu s njima. Igrani setovi su uvijek naporni jer se jako puno toga radi danonoćno za onih nekoliko minuta potpune tišine u kojoj snimate neku od scena tog dana. Nakon takvog kompletnog ludila sjedate u auto i krećete prema Zagrebu i ulazite u potpuno drugačiji mode. Full koncentracija, stroga pravila i iz odjeće sa snimanja ulazite u odijelo i na brzinu se prešaltate. Srećom, oba posla jako volim i to me motivira za dalje. A dan, vjerojatno kao i kod svakog. Ranije ustajanje radnima danima i kasan povratak kući s posla. Klinci, izvanškolske aktivnosti, i knjiga ili serija. Vikendom, kad ne radim - klinci, klinci i samo klinci. Nadoknađujemo ono što se ne može nadoknaditi tako što ne odvajamo jedni od drugih.

Što si još priželjkujete u karijeri, što niste postigli, a radite prema tome?

Pa iskreno, priželjkujem sebi što i svima. Neki mir u poslu kojim se bavimo i da isti taj posao bude što manje neizvjestan.

Mnogi vas prepoznaju kao voditelja, jednostavno zato što ste im u kućama gotovo svakodnevno, a čini mi se da nedovoljno ljudi poznaje i vašu kreativnu stranu, onu producenta i scenarista. Smeta li vam to?

Drago mi je da se družimo svaku večer od 18:00 i neka tako ostane što duže. Dogodilo mi se to već jednom s "Upitnikom", i to su sada već dva formata za koja me vežu samo lijepe uspomene. Stvaraju jednu odličnu vezu s publikom i dok je njima drago, tu sam. Što se ove druge, kreativne strane tiče pa nekako je normalno da su ljudi manje upoznati s njom jer za početak dosta toga držite izvan oka javnosti dok stvar nije dovoljno zrela kako biste s njom izašli van. Kako takve prilike nisu svakodnevne, onda je normalno da se o njima i manje zna, ali evo, tu i tamo se dogodi nešto, kao naprimjer "Nestali", i to je dovoljno.

Bivša djevojka Jelena Katarina Kapa sudjelovala je i na drugoj sezoni "Nestalih", čije je snimanje završeno tek nekoliko dana prije nego što ste potvrdili prekid. Čini se, ostali ste u jako dobrim privatnim i poslovnim odnosima, nije vam teško raditi s njom nakon svega?

Jelena i ja smo ostali u iznimno dobrom odnosu i nemojte se začuditi ako nas vidite u gradu kako pijemo kavu jer se i dalje družimo i u svakodnevnom smo kontaktu. Samim time potpuno je logično da smo surađivali i na drugoj sezoni serije "Nestali", ali i da će biti još projekata na kojima ćemo surađivati.

