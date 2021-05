Neviđena situacija u 'Večeri za 5 na selu': Domaćica poslužila pizzu iz dostave

Sinoć su se u showu 'Večera za 5 na selu' gosti okupili u Lovranu na večeri kod najmlađe natjecateljice tjedna Nikite Dajčer. Zbog straha od neuspjeha glavnog jela, domaćica je imala spreman plan B – naručila je pizzu!

Domaćica Nikita svojim je gostima tijekom večeri priredila nekoliko iznenađenja – najprije ih je dočekala dječjim šampanjcem, zatim ih je iznenadila dvostrukim glavnim jelom, a potom sve začinila Zumba plesom.

Jedna od najneobičnijih večera ovog tjedna započela je bezalkoholnim pićem, a onda je domaćica ipak izvadila rakijice s kojima su svi zajedno nazdravili za dobru večeru. Zatim je Nikita za predjelo ponudila rižoto od tikve, poriluka i pancete, što se gostima jako svidjelo.

„Izgledao je jako lijepo, nije bio prekuhan, riža je bila al dente i to je jedan veliki plus“, komentirali su Leo i Enis, a Erika i Dalibor su bili jako zadovoljni okusom rižota.

Onda je uslijedilo drugo iznenađenje večeri – stigao je Nikitin dečko Dino s pizzom jer je domaćica bila u strahu da joj glavno jelo nije uspjelo, što je ponovila nekoliko puta tijekom večere.

„Pretpostavio sam da je to neka patka“, prokužio ju je Enis, a onda je na stol stiglo pravo glavno jelo – hrskava piletina s pireom i slatkim umakom.

„Uopće ne znam što je pošlo po krivu, meni je to baš pasalo, večera je bila jednostavna i fina“, priznao je Dalibor te se glavno jelo očistilo s tanjura, baš kao i prethodno.

Za desert je Nikita poslužila svoj brzinski, ali ukusan kolač koji je okusom oduševio goste. Nakon što se ekipa dobro zabavila i najela, uslijedilo je posljednje iznenađenje večeri – Zumba ples!

„Jedna velika desetka zato što je domaćin bio famozan, svidjelo mi se sve što sam danas jeo, a završno iznenađenje je bilo top!“, pohvalio je Leo Nikitu te je ocijenio desetkom. Enis joj je dao ocjenu 9, baš kao i Dalibor jer im je sve bilo ukusno, a Erika joj je dala ocjenu 8. Tako je Nikita skupila 36 bodova te se trenutačno nalazi na drugom mjestu s Erikom.

Podsjetimo, nakon što je svojevoljno napustila Big Brother kuću, Nikita se povukla iz medija i fokusirala na posao i privatni život. Dosta je vagala, kaže, hoće li se odvažiti na sudjelovanje u ovom showu, no dobro društvo, hranu i malo oduška nije mogla odbiti.

– Volim provoditi vrijeme u kuhinji, kao što volim i jesti. Od hrane volim pripremati zaista sve, ali ako baš moram odabrati što najviše volim pripremati, rekla bih da su to raznorazne maneštre i salate – govori Riječanka koja se već jednom okušala u ovoj emisiji, i to vrlo uspješno. Iza nje je već jedna pobjeda u “Večeri za 5”, a nada li se i ovog puta istom scenariju?

– Uvijek se nadaš pobjedi u čemu god se natječeš, ali u “Večeri za 5” ponajprije je cilj fino pojesti, steći novo kulinarsko iskustvo i upoznati nove ljude – odgovara Nikita. U kuhinji voli eksperimentirati, a iako joj ti eksperimenti često polaze za rukom, Nikita se sjeća i jednog fijaska zbog kojeg već 10 godina nije pripremila mnogima omiljeno zimsko jelo – sarmu. – Najveći kulinarski promašaj zbog kojeg i danas nakon 10 godina bježim od pripreme tog jela jest sarma. Savršeno sam zamislila da ću napraviti pun lonac domaćih sarmi, zamotala ih (očito krivo) stavila kuhati i usred provjere je li sve ok, na vrhu je samo plutao kupus, a meso i riža su se izgubili u loncu. Od tada radije jedem bakine i mamine sarme – kroz smijeh priznaje Nikita, koju mnogi pamte i po ulasku u Big Brother kuću u kojoj je boravila prije tri godine.

Velika podrška u svemu joj je i zaručnik Dino Bajramović. S nogometnim trenerom Nikita planira stati pred oltar čim se pandemija malo primiri.

– Dinu sam osvojila još u srednjoj školi, a između ostalog, zaljubio se, kako on kaže, u moje kuhanje (smijeh). S obzirom na pandemiju, još nije određen datum, pustit ćemo to kada se situacija u zemlji vrati u normalu da ne moramo biti ograničeni u planovima. Na taj veliki dan mi je bitno da budem okružena najbližim ljudima, pozitivnom energijom, ludom zabavom i želim ga provesti tako da ga se sjećamo cijelog života – kaže Nikita.

