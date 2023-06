Nenad Ninčević otkrio je kako su nastali stihovi za 'Travu zelenu' i na kojoj je pjesmi najviše zaradio

Brojni domaći izvođači slavu su izgradili na hitovima koje autorski potpisuje Nenad Ninčević. Njegove su pjesme pjevali Mišo Kovač, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Zorica Kondža, Vinko Coce i brojni drugi, a sada je Ninčević otkrio i kako su nastali stihovi pjesme "Trava zelena" koju pjeva Severina.

-To je bilo vrijeme kad sam radio u Tuticu, Zrinko Tutić je bio veliki gazda. On me zvao dođi popodne radimo vrlo bitnu pjesmu i ja sam došao i nikako ništa mu ne valja, ne valja ovo ne valja ono. I ja negdje, već je bilo 23 sata, već iznerviran odlazim i na odlasku kažem neću više pisati. Što se mene tiče pjevaj brate raste trava zelena i on na to kaže: To je genijalno i eto tako je to bilo, napravili smo veliki hit - prisjetio se Ninčević u razgovoru za IN Magazin. Ispričao je i kako je stihove pjesme "Geni kameni" koju pjeva Marko Perković Thompson, posvetio svom ocu koji je rodom iz Ogorja kod Drniša. Odgovorio je i na pitanje zna li od koje je pjesme ostvario najbolju zaradu.

- Možda u globalu pošto je najstarija "Stvari lagane". Ta je donijela jedan dobar BMW, samo to je sve otišlo nije se od toga kupio BMW, to kako si dobio si potrošio, ali ozbiljne su pare u pitanju - ispričao je Neno. Prije tri godine o ovoj je temi govorio i za portal Mirovina.hr i prisjetio se prvih zarada s bendom „Tutti Frutti“ u periodu kada je pjesma "Stvari lagane" postala hit.

Bend i Neno nisu tada još bili svjesni svoje popularnosti i kada ga je menadžer pitao koliko traže za deset koncerata po Dalmatinskoj Zagori, Ninčević je rekao kako traže 3000 ondašnjih njemačkih maraka, a od toga pola unaprijed. Neno je tu cifru tražio sve skupa za deset nastupa, dakle mislio je svaki nastup naplatiti 300 maraka. Menadžer mu je isplatio novac, a kada je Ninčević prebrojao novac vidio je da mu je dao 15000 tadašnjih maraka i vratio mu ih je.

– Vratim se, kucam i kažem „Pogriješili ste“, a on mi istrgne kuvertu i broji „Jedna, dvije, tri, petnaest tisuća, Boga ti, deset puta tri je 30, a polovica je 15. Sve je tu“. Shvatio je, na naše oduševljenje, tri tisuće po nastupu. Epilog, na toj turneji sam zaradio za novu kuću i Mercedes, toliko smo bili popularni, a da to nismo ni znali. I toliko o tome da su glazbenici dobri poslovnjaci – ispričao je Ninčević.

