Nina Badrić šalje razglednice s Kariba i u badiću izgleda wow

Na otoku Sveti Bartolomej, na Karibima opušta se naša pjevačica Nina Badrić (46), a kako smo ranije izvijestili, društvo joj prave ruski milijarderski par Sandra i Andrej Meljničenk.

Nina ne skriva koliko uživa, a o tome redovito izvještava na društvenim mrežama te često pozira samo u badiću na plaži.

Iako je to danas sasvim nevina fotografija, Nina je nekoć smatrala da bi izdala samu sebe poziravši tako ogoljena. Naime, prije pet godina na društvenim mrežama umjesto fotografije u badiću, Nina je podijelila anegdotu s početka karijere kada ju je renomirani fotograf tražio da se razgoliti za fotografiranje, što je ona odbila.

- I danas se sjećam svađe s uglednim fotografom. Suradnja s njim je tada bila čast svakome jer je značila da postajete zvijezda. Tražio je od mene da se obnažim i pokažem grudi i noge, zapravo da mu poziram u kratkoj mokroj majici ispred plasta sijena. Nisam na to pristala, a on me izbacio iz svog studija. Rekao mi je: 'Od tebe nikada neće biti ništa! Nikada nećeš uspjeti! Pjevačica mora frajerima golicati maštu, na kaj se ti furaš, zakopčana do grla?' - napisala je tada Nina na Facebooku.

Nini nitko ne zamjera na fotografijama, a to je očito i u komentarima gdje se nalazi niz komplimenata.

- Ti si top - stoji u jednom komentaru zadivljenog pratitelja.

