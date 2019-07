Naša pjevačica se bori s teškom bolešću, a fanovi je kritiziraju da je premršava

Ja imam 171 i 51kg. Ne zato sto tako želim, već nakon svakih kortikosteroida izgubim kilažu i teško mi ju je vratiti. I sve sto cujem jest ,,molim te jedi, podebljaj se”. Hvala,jer evo,to mi nije palo na pamet..☝🏽😂 A sto da imam anoreksiju ili bulimiju , isto bi mi krafnu tako mudro posavjetovali..? Prestanite komentirati jedni druge na osnovi težine. ,,Premršava si”. ,,Izgledaš zdravije” (što, btw, žena čuje ,,deblje”). Jer svi ti časopisi puni laži, već postavljaju neostvarive norme, zašto to još i od dragih nam ljudi moramo slušati... Drugi put mjesto ,,smršavila si/popravila se” pitaj najljepše pitanje na svijetu ,,kako si”. Ta sto “premršava” je možda stres mjesto ručka guta... Ta sto “popravila se” trenutno ne može nahraniti srce.. Pitajte ga/je o duši, ne mesu.. Drugi put gledajte u oči ne udove. Tamo živi čovjek.. -Nika Antolos- ________________________________________________________ #poetry #poem #citat #croatia #writing #writer #ljubav #balkancitati #nikaantolosruban #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #poetrycommunity #poetsofinstagram #writersofinstagram

