Domaća pjevačica bori se s bolešću: 'Nemam podršku od kolega s estrade'

Pjevačica Nika Antolos otvoreno je progovorila o svojoj bolesti, ali i otkrila da baš nema podršku kolega s estrade.

– Jako slabo, jako, jako slabo. Nisam htjela uopće govoriti o tome, to su me mnogo puta pitali pa sam to pitanje preskakala, jako slabo, sramotno slabo. Ne mogu ni na prste jedne ruke izbrojiti, toliko o tome – rekla je Nika za InMagazin Nove TV.

No Nika definitivno ima potporu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović od koje je dobila odgovor, a i susrele su se na nogometnoj utakmici.

– Susrele smo se na stepenicama i njezin tjelohranitelj je rekao ''Nika je tu'', na što sam se ja počela smijati, kao da smo prijateljice u srednjoj školi. Valjda sam bila toliko uporna i tako glasno vikala, u smislu slanja poruka i pozivima, da me i njezin tjelohranitelj znao pa me pozvao da dođem bliže, tako samo se pozdravile – kazala je pjevačica.

Ipak, rekla je kako još nije uspjela otići k njoj u ured jer joj je nezgodno zbog djeteta te da se osjeća grozno što je ona ta koja stopira susret.

