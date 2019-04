Pjevačica opet proziva ministra Kujundžića: Ja sam vam užasno tvrd orah

Ovako nekako izgledale smo prije 15ak minuta Sia i ja, kad je mama (ja) pročitala da je gospodin Kujundžić dozvolio sadnju marihuane u medicinske svrhe (naravno ne ljudima kojima treba) već isključivo FARMACEUTSKIM TVRTKAMA i ljekarnama koje imaju dozvolu za proizvodnju lijekova. Super! Sad očekujem da će iste ako ne i bolje kvalitete (svatko tko ima potrebu koristiti “smolu”) istu imati BESPLATNO preko HZZO-a. U suprotnom, ići ću vam toliko na zivce da ćete nam je na kraju, samo da prestanem, na vrata dostavljati na mjesečnoj bazi. Ja sam vam jedan uuuuzasno tvrd orah gospodine Kujundzicu,mala,a toliko paprena da me nećete htjeti progutati. Ima nas puno takvih,spremnih na borbu za ljudsko pravo i nećemo šutjeti. Bar ja sigurno neću. #nematekorupcijedameusutka #besplatnasmola #odustajanjenijeopcija #medicalcannabis #freetheplant #ms

