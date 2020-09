Naša meteorologinja pokazala savršenu figuru u badiću: Adio more

Voditeljica vremenske prognoze na N1 televiziji Tea Blažević oprostila se od mora fotografijom koju je snimila tijekom odmora u Opatiji. - Adio more - napisala je meteorologinja Tea i objavila fotografiju u kupaćem kostimu koja ističe njezinu savršenu figuru, a obožavatelji su bili oduševljeni ovom objavom. Tea je godinama vesla na dasci i odlazi na jogu te dio zasluga za fit liniju pripada i ovim aktivnostima.

Foto: Instagram

- Već godinama treniram SUP- stand up paddling u KKK-u Matija Ljubek na Jarunu. Zavoljela sam veslanje na dasci jer sam uspjela spojiti sport s boravkom na vodi, što mi je prekrasna kombinacija. Na svojoj dasci mogu otkrivati zabačene morske uvale, osjetiti struje Mrežnice, Save. Sport, kao i svaki drugi, zahtijeva dobru fizičku spremu kako bismo imali snage savladati valove, vjetar, struje, a da se pritom ne dovedemo u opasnost. Jednom mi je potonulo veslo na dno mora, a tražeći ga, valovi su mi prevrnuli dasku. Opasne su to situacije za koje treba biti dobro pripremljen. - pohvalila se nedavno Tea u intervju za T portal.

Prije četiri godine na poslu je pronašla i ljubav i u sretnoj je vezi s Tihomirom Ladišićem, ali o ljubavnom životu ne voli puno govoriti pa je u gore spomenutom intervju na ovu temu samo rekla: - Ljubav je na poslu, valjda je to moja čarobna formula. (smijeh) Ne volim pretjerano komentirati svoj privatni život, svoju vezu, situacija je stabilna, vedra, što mi je vrlo važno i osobito me osnažuje!