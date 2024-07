Naš poznati mađioničar uoči nastupa završio na hitnoj: 'Još sam dobro prošao'

Zagrebački mađioničar Luka Vidović (45) završio je na hitnoj pomoći. Naime, iluzionist se spremao za nastup u poznatom umaškom hotelu Laguna Plava Sol, pri čemu mu se dogodila nesreća. Detalje ove nemile situacije Luka je opisao u najnovijioj objavi na svom Instagram profilu. Fotografije možete pogledati u naslovnoj galeriji, a priču prenosimo u cjelosti

- Čekate li vi da vam se otvore automatska staklena vrata u hotelu ili nonšalantno i prepotentno kao ja prođete kroz njih s čašom u ruci buljeći u mobitel? - upitao je na početku Vidović pa otkrio što se točno dogodilo: - S tim da sam super prošao, samo mi se staklo od čaše zabilo u trbuh, ostalo je popadalo po podu - kazao je 45-godišnjak, koji je naposljetku ipak uspio održati svoj nastup. - Dakle, moj show program je počeo u 20:40 i završio sam u hitnom prijemu u 21:00, a u 21:30 sam bio na pozornici, hvala publici koja me je čekala. Isto tako zahvaljujem od srca šefu sale hotela Plava Laguna Sol Umag koji ne samo da me nije šutnuo nogom u dupe već me odvelo na šivanje i čekao da me preštepaju i vratio. A još veće hvala od srca tetama šnajdericama na hitnoj u Umagu koje su me dozvale u rekordnom roku i koje su mi poklonile samo tri šava na palcu i dva šava na trbuhu za uspomenu i dugo sjećanje! - zahvalio se Vidović.

Zatim je pozvao svoje pratitelje da ga utješe tako što će podijeliti neke svoje nesreće - Evo, stvarno ne znam kako bi nazvao svoju glupost nakon ovakvog show programa u Plavoj Laguni, molim vas utješite me i napišite mi u komentare vaše level PRO gluposti, evo, čak ću najvećeg profesionalca ili profesionalku nagraditi Lukinim brzim trikom da me imaju u trajnom sjećanju kao brata po gluposti. I tetama šivalicama ću pokloniti Lukin brzi trik i cijelom hotelu i malom iz prvog reda koji me dočekao s riječima i meni izvukao suze radosnice "Đes do sad, pa kasniš" - napisao je, a ljudi u komentarima mu odgovorili: - "I tako se lijepo sasujem jedno 20-ak stepenica, jer sam s tom divnom petom zapela i rasula se skupa s otvorenim novčanikom!", "Ajme, pa ti si gori od mene!", "Kakav si ti mađioničar koji ne zna proći kroz zatvorena vrata?" - pisali su.

Vidović je za kraj najavio ludo ljeto: - Ovo će biti nezaboravno ljeto predosjećam. Zapratite me za nove doživljaje iz serijala "Rekli su budi mađioničar, bit će ti zabavno..."! Stay tuned i pratite moje postove, ovo će biti veselo ljeto puno trikova, garantiram - zaključio je mađioničar.

Podsjetimo, glumac i iluzionist Luka Vidović na svojem se Facebook profilu prisjetio svog oca, glumačke legende Ivice Vidovića koji nas je napustio prije 12 godina. Luka je objavio nekoliko fotografija s ocem te napisao: "I prođe 12 godina! Fališ stari!" te dodao emotikon slomljenog srca.

Luka se također prisjetio i svoje majke, glumice Mirjane Majurec. Objavio je fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira s majkom tijekom zajedničkih trenutaka, a uz fotografiju tek je kratko napisao: "Prođe godina dana". Njegova emotivna objava ganula je Lukine brojne pratitelje na društvenim mrežama koji su se sa sjetom prisjetili preminule glumice.

Uz nju su uvijek bili sinovi Luka Vidović i Ivan Mlinarić, a podrška u teškim situacijama bio joj je i bivši suprug, nogometaš Marko Mlinarić Mlinka koji ju je često vozio na preglede i kemoterapije. Minja je imala dvije velike ljubavi i prva je bio glumac Ivica Vidović koji je bio stariji 13 godina od Minje i upoznali su se 1972. na snimanju TV - serije 'Psihopati'. Njihov brak potrajao je samo tri godine i plod njihove ljubavi je Minjin najstariji sin Luka.

