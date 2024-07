George Clooney pozvao Bidena da se povuče, zabirnut je i Michael Douglas

Pojačava se pritisak na Joea Bidena da se sam povuče iz kandidature za predsjednika SAD-a. Iako to kandidatima ne donosi neku znatniju korist, kao uostalom ni debate koje u Americi prati mali broj ljudi, svoje mišljenje javno iznose i hollywoodske zvijezde koje su korisne za privlačenje donacija. Među njima je i glumac George Clooney koji je u članku za New York Times zamolio Bidena da se povuče. Ta je vijest ipak odjeknula jer je Clooney sudjelovao u prikupljanju donacija za Bidena, kao i njegove kolegice Julia Roberts i pjevačica i glumica Barbra Streisand. Bidena je podržao i Robert De Niro, prekaljeni kritičar Donalda Trumpa. Prije četiri godine Bidena je javno podržao i Dwayne Johnson koji je sad odlučio da neće podržati ni jednog kandidata. I to nešto govori...

Osim Clooneya, i Michael Douglas i John Cusack pozvali su Bidena na povlačenje. Zanimljivo je da je Biden uzvratio udarac Clooneyju, umanjujući njegovu ulogu u skupljanju donacija za demokrate. Predsjednik je na donatorskoj večeri ostao više od tri sata, vele u njegovom taboru, a Clooney se fotografirao i brzo otišao, čime su htjeli pokazati i da je 81-godišnji Biden imao više izdržljivosti od 63-godišnjeg glumca. "Volim Joea Bidena. Kao senatora, potpredsjednika i predsjednik. Smatram ga prijateljem i vjerujem u njega. Vjerujte u njegov karakter. Vjerujte u njegov moral. U posljednje četiri godine dobio je mnoge bitke s kojima se suočio. Ali jedina bitka koju ne može dobiti je borba protiv vremena. Nitko od nas ne može", napisao je Clooney i dodao mu to nije lako reći, ali Joe Biden s kojim je prije tri tjedna bio na prikupljanju sredstava, nije bio Joe Biden iz 2010. Nije čak bio ni Joe Biden iz 2020.

"Nećemo pobijediti u studenom s ovim predsjednikom. Povrh toga, nećemo osvojiti Zastupnički dom, a izgubit ćemo i Senat. Ovo nije samo moje mišljenje; ovo je mišljenje svakog senatora i člana Kongresa i guvernera s kojima sam razgovarao nasamo. Svakog, bez obzira na to što javno govori.”, napisao je Clooney. Dugogodišnji Bidenov pristaša Michael Douglas rekao je za The View da je "duboko, duboko zabrinut", a demokrati, poslužio se sportskim rječnikom, imaju veliku klupu s mnogo teških napadača i puno talenata. I Politico podsjeća kako su se prije samo mjesec dana neke od najvećih holivudskih zvijezda okupile u centru Los Angelesa i pomogle u skupljanju 30 milijuna dolara za predsjednika Joea Bidena, da bi s Clooneyjevim komentarom u New York Timesu došlo do naglog preokreta unutar filmske industrije.

Nakon debate protiv Bidenove kandidature su i redatelj Roba Reiner, unuka Walta Disneya Abigail Disney i šef Netflixa Reed Hastings. Rastuće nezadovoljstvo liberalnog Hollywooda prijeti padom donacija. Bidena su na izborima 2020. podržali Tom Hanks, Vivica A. Fox, Jay Leno, Bruce Springsteen, Larry David, Cardi B, Howatd Stern, Jon Stewart, John Legend, Jennifer Hudson i druge zvijezde čija su imena nama u Europi zvučnija od onih na Trumpovoj strani. Ove godine njegov protukandidat Trump je već dobio podršku Dennisa Quaida, Jona Voighta, Kid Rocka, Roseanne, Kelseya Grammera...

