'Naš Ples sa zvijezdama bio je kvalitetniji, a A-stranu ćemo vratiti u program'

Protekla godina bila je jedna od najboljih za Zabavni program HRT-a. Nakon nekoliko godina u program javne televizije vratile su se emisije poput “The Voicea” i kviza “Tko želi biti milijunaš?”, a potvrda da su nedostajali su nominacije za Večernjakovu ružu za “The Voice” i voditelja Tarika Filipovića. Jedan od najzaslužnijih ljudi za ovaj uspjeh je urednik Mario Sedmak, koji je u Zabavnom programu punih 25 godina, a gledateljima je dobro poznat kao spiker i voditelj brojnih festivala.

Slažete li se da je 2019. godina za pamćenje što se tiče Zabavnog programa?

Apsolutno! U ovih četvrt stoljeća, koliko sam u Zabavnom programu, ovo je definitivno bila najproduktivnija godina što se tiče Zabavnog programa, s najviše emisija. Uspjeh je veći jer imamo manje ljudi. Nekad je, recimo, zabavni program imao šezdesetak urednika, a sada ih imamo dvadesetak. S obzirom na broj stalno zaposlenih u Zabavnom programu, izuzetno sam ponosan na sve kolege koji rade i po dvije i tri emisije. Velim, 2019. trebala se iskoristiti jer nije bilo velikih sportskih projekata pa su neka sredstva preusmjerena u Zabavni program, što smo mi sasvim uspješno i sjajno iskoristili. Nama su neki ljudi otišli u mirovinu, a neki su dali otkaz, što mi nije drago. Prvenstveno tu mislim na Nevenu Rendeli i Tanju Tušek. One su odabrale neki svoj put i nisu se našle u ovoj sredini.

Povratak emisija poput “The Voice”, “Zvijezde pjevaju” i “Tko želi biti milijunaš” pokazao se kao pun pogodak?

Još 2018. glavnom uredniku Bruni Kovačeviću predložio sam da vratimo sadržaje i formate koji su bili jako gledani. To je uobičajena praksa i vani, da nekoliko godina neki format ne ide u prime timeu, pa ga vrate. Nismo mi izmislili toplu vodu, glavni urednik dao je suglasnost i krenuli smo u realizaciju. Nije bilo lako, pogotovo s “Voiceom” jer je to toliko veliki i zahtjevan projekt da ga i veće televizije ne rade unutar kuće, nego u vanjskoj produkciji. Mi ga radimo s našim ljudima, prema tome svaka čast ekipi koja radi “Voice”. Dosad je emitirano sedam emisija a ostalo njih pet, s tim da su tri zadnje emisije uživo. Bit će sve napetije.

Je li vam žao što ste izgubili “Ples sa zvijezdama”?

Užasno mi je žao, ali tu si ne mogu pomoći. Ja znam da konkurencija cvate na te moje riječi, ali jednostavno oni su napravili to da su kupili licenciju na pet godina, a tri godine je nisu koristili baš zato da mi to ne bismo radili. Krenuli su četvrtu godinu i, koliko sam čuo, opet će obnoviti ugovor. Uostalom, oni i imaju prednost. Smatram da “Ples sa zvijezdama” radimo na prihvatljiviji način za gledateljstvo Hrvatske. Nemam ništa protiv ovog formata, no oni to rade kao reality, a mi klasičniji, senzibilniji način, gdje nam je u prvom planu samo ples. Tu smo puno sličniji BBC-ju nego što je to bilo na konkurentskoj televiziji.

Općenito su reality showovi na komercijalnim televizijama najgledaniji formati, a kod vas toga nema.

Jesu, ali morate znati da smo mi javna televizija i moramo misliti na javni interes. Sigurno da neki showovi s komercijalnih televizija nikad ne mogu biti na javnoj televiziji. Činjenica je da su to jako gledani programi, ali mi tu ne možemo ništa.

Moramo spomenuti i “A-stranu”, emisiju koja je izašla iz “Voicea”. Još jedan projekt na koji ste izrazito ponosni?

Nevjerojatno što je sve napravila ta ekipa. Svi urednici zabavnih programa televizija iz regije bili su u Zagrebu da se uvjere kako mi to radimo. Svi su bili oduševljeni. Još jednom čestitam ekipi koja je uz “Voice” stigla napraviti i božićnu i novogodišnju “A-stranu”. S tom praksom krenuli smo prije dvije godine, prvo je bila humanitarna “Potjera”, a lani “Milijunaš”, zatim božićna i novogodišnja “A-strana” i “Lijepom našom”. Usput, moram čestitati kolegi Branku Uvodiću na nominaciji za Večernjakovu ružu. Taj sadržaj ne gledam, ali mislim da je pravda zadovoljena jer, što god mislili o njoj, “Lijepom našom” je fenomen. Ta je emisija zadnjih 20 godina među 10 najgledanijih, a publika i dalje stoji u redu na snimanju.

Hoće li se “A-strana” vratiti u idućoj sezoni?

To će biti moj prijedlog. Dobili smo neka nova mlada lica koja će sad moći sudjelovati u emisiji. Mislim da je treća sezona “Voicea” najjača do sada. Tu su doista neki zanimljivi mladi ljudi, vokalno toliko nadmoćni da će im se pružiti prilika u “A-strani”.

Kako ste zadovoljni povratkom “Milijunaša”? Neki su govorili da ga je pregazilo vrijeme, pogotovo nakon dolaska “Potjere”?

Mi imamo super gledanost i računao sam s tom gledanošću. “Milijunaš” još ide u puno država svijeta i, budimo iskreni, to je najpoznatiji kviz-show na svijetu, po kojem je i snimljen Oscarom nagrađeni film. Prema tome, uz takvu voditeljsku klasu kao što je Tarik Filipović, tu je sve pogođeno. Pohvala i sastavljačima pitanja koje smo zaslugom urednika Igora Grkovića naučili da budu maštovita, zabavna, ali i “tricky”. U kvizovima sam gotovo 20 godina. Bilo je prigovora da pitanja mogu sastaviti svi. Ne, ne mogu. Treba znati postaviti teško pitanje na koje se može naći relativno lak odgovor. Pogodili smo i s Joškom Lokasom kao voditeljem “Potjere”, a sjajni lovci postali su zvijezde. Bilo je dosta skepse, a ja sam procijenio da je Joško čovjek kvizova i da može to dobro napraviti. Osobno ne propuštam nijednu “Potjeru” ni “Milijunaša”.

U jesenskoj shemi najavili ste i novi kviz “Solo”, ali ga nismo imali prilike gledati. Što je s tim?

Nažalost, to je otkazano u zadnji trenutak premda je s ekipom “Sola” sve bilo dogovoreno. U tom trenutku nije bilo financijskih sredstava. Trebalo smo krenuti sa “Solom” 2019., a moram reći da ne odustajem od tog formata. To je kratki kviz od 10 minuta koji bi se emitirao svakodnevno. Na tragu je “Upitnika”, samo modernije razrađen.

Krenuo je i late night show s “5.com s Danielom”. Prijašnjih godina takvi formati nisu bili baš uspješni?

To je bila želja glavnog urednika i moram reći da smo dugo o tome razgovarali. O Danieli uopće ne trebam govoriti, ona može sve i najbolja je za talk show. Njezine brze reakcije i brzi um, ironija, cinizam i provokacija sjajno se uklapaju u taj format. To ima perspektivu i sigurno će ići iduće godine. Ekipa koja se formirala to može raditi niz godina.

Spomenuli ste da ste u Zabavnom programu četvrt stoljeća, a znamo vas i kao jednog od poznatijih voditelja HRT-a. No zanimljivo je da ste prvo radili u banci?

Da, nakon završetka fakulteta dvije sam godine radio u banci i paralelno na televiziji. Primljen sam na audiciji za spikere pa sam napredovao u spikera-voditelja, potom sam postao urednik. Zapravo, kad dođeš na televiziju i preuzme te taj virus, nema natrag. Dao sam otkaz u banci i od 1987. sam na HRT-u. Tadašnji glavni urednik Miroslav Lilić kazao je da sam više potreban njima nego oni meni. Inače, pozornica mi nije bila strana budući da sam 10 godina glumio u ZKM-u.

Punih 30 godina vodite Krapinski festival, a lani ste i dobili posebnu zahvalnicu?

Tadašnji urednik Vinko Grgin počeo me stavljati kao voditelja festivala. Krenulo je s Krapinom, a nastavilo se sa Splitom, koji sam vodio 10 godina, pa sa zagrebačkim i drugim festivalima. Krapina mi je ostala vjerna, i ja njoj, i moram kazati da sam izuzetno počašćen što sam dobio povelju Grada Krapine za 30 godina kontinuiranog vođenja Festivala kajkavske popevke, čime se malo tko može pohvaliti.

Kako ste se nosili s prepoznavanjem nakon prvog pojavljivanja na malim ekranima? Jeste li i vi poput nekih kolega “hodali u oblacima”?

Nikad, i jedino što sam odmah riješio jest da u svojim javnim istupima nikad ne govorim o privatnom životu. Ja sam to doživljavao kao posao u banci, tako su odgajana i moja djeca. Naravno da su me odmah prepoznavali, ali nikad se nisam gurao preko reda. Ako me netko pozvao, onda u redu. Ni u jednom trenutku nisam uzletio.

Kada ste vi počinjali kao spiker, prolazili ste čuvenu školu u Službi za jezik i govor kod Jasmine Nikić. Kako gledate na današnje spikere, često se znaju čuti krivi naglasci?

Slažem se, ali uspoređujete s komercijalnim televizijama, mi smo tu puno bolji. Dolazi do propusta, ali mislim da se još držimo standardnog jezika i na to se i dalje pazi. Druga su vremena sad. Ja sam tek nakon šest mjeseci rada iza kamere prvi put došao ispred kamera.

Vidim da ste cijeli u televiziji i emisijama. Ostane li vam što slobodnog vremena?

Ostane, ali kad dođem doma oko pet, opet gledam televiziju, prvenstveno emisije Zabavnog programa. Naravno, gledam i konkurenciju. Možda zvuči patetično, ali televizija je moj život.