Napeta igra: Natjecateljica odustala na pitanju za 250 tisuća kuna, a znate li vi točan odgovor?

Sinoć je prikazana posljednja emisija kviza "Tko želi biti milijunaš" u 2021. godini, a preko puta voditelja Tarika Filipovića sjeli su zanimljivi natjecatelji, a napet je bio nastup Katarine Fiorović Žuro iz Dubrovnika koja je bez problema prošla prvi prag i nakon toga je imala neke dvojbe na pitanju koje joj je nosilo 2000 kuna. Kojem je filmu inovativna primjena pjene za gašenje požara pri stvaranju umjetnog snijega donijela tehničkog Oscara, glasilo je pitanje a ponuđeni odgovori su bili sljedeći: Divan život, Život sa stricem, Drvo života ili Život je lijep film. Katarina je zatražila pomoć mudraca i u pomoć je točnim odgovorom priskočio Bruno Roberto, a zahvaljujući njegovu odgovoru Divan život natjecateljica je nastavila svoju igru. Koje su novine u povodu seljenja na novu lokaciju 31. prosinca 1904. godine organizirale veliki doček Nove godine, bilo je sljedeće pitanje na kojem natjecateljica čitajući odgovore: The Washington Post, The Guardian, The New York Times te The Wall Street Journal nije bila sigurna koji je ponuđeni odgovor točan te je uz pomoć džokera pola - pola došla do točnog odgovora - The New York Times.

Zadnji džoker je potrošila na pitanju za osam tisuća kuna i to pitanje je glasilo: Što će okusni pupoljci detektirati prilikom degustacije churrosa? Odgovori su bili slatko, slano, kiselo ili gorko i Katarina je odlučila nazvati prijateljicu koja joj je ponudila točan odgovor i rekla kako se radi o slatkome. Nakon osvojenih osam tisuća kuna Katarina je hrabro nastavila dalje i oslanjajući se na svoje znanje i intuiciju uspješno savladala prepreke koje su bile pred njom i nije gubila puno vremena u odgovaranju. Tako je pogodila kako je 4. travnja 1984. godine datum koji je "sitnim, nespretnim slovima" upisan u bilježnicu Winstona Smitha. Uz njega, ponuđeni datumi ubrajali su i 2. travnja 1982., 3. travnja 1983. te 5. travnja 1985. godine. Inače, Winston Smith protagonist je distopijskog romana 1984. slavnoga Georgea Orwella. Sve je oduševila lakoća kojom je odgovorila na 12. pitanje koje je glasilo: Tko je prilikom stupanja na vlast naručio impozantno Paunovo prijestolje, a sedam godina poslije na njega je i sjeo?

Šah Džahan, Timur Lenk, Mehmed II. ili Harun ar-Rašid bili su odgovori i je bio Šah Džahan i Katarina je nakon ovog točnog odgovora otvorila pitanje za 250 tisuća kuna ali nije bila sigurna koji je odgovor točan i otišla je kući sa 125 tisuća kuna. Pitanje zbog kojeg je odustala glasilo je: Tko je više od 400 puta portretirao Jacqueline Roque? Odgovori su bili Amedea Modiglianija, Henri Matisse, Pablo Picasso i Edgar Degas i točan odgovor je glasio Picasso.

