Nakon samo 6 mjeseci veze ženi se sin Danijela Popovića! Ranije je tražio ljubav u showu

Glazbenik Sebastian Popović, koji je krenuo stopama svojeg oca Danijela Popovića, javnosti se prije nekoliko godina predstavio u showu "Ženim sina", a u kojem mu je majka Sanja pokušala pronaći suprugu. No to nije urodilo uspjehom pa je Sebastian sam bio primoran pronaći "onu pravu". Naime, uskoro će stati pred oltar i izgovoriti sudbonosno "da". - Ja sam išao poslovno na put u Berlin i upoznali smo se u avionu. Ona je radila kao stjuardesa i ja sam je zatražio broj mobitela i taj isti dan smo popili piće u Berlinu i tako je nekako nastala naša ljubav - priznao je mlađi Popović za IN magazin u društvu zaručnice Magdalene.

Samo nakon pola godine veze pala je odluka da svoju ljubav okrune i brakom. - Kad osjetiš da je to - to i osjetiš da je pravi trenutak nema se što čekati, netko će reći prebrzo, netko će reći to tako treba biti ali kad znaš da je to - to nemaš kaj čekat - istaknuo je. Vjenčanje je zakazano za studeni, a u pripremama im pomaže Sebastianova majka i već su pronašli svadbenu salu. Najavili su "klasično vjenčanje s naših prostora" te su otkrili i da će među uzvanicima biti i celebrityja.

Mladenci će na vjenčanju premijerno otpjevati i zajedničku pjesmu koju su snimili za prvi ples. - Radi se o duetu, pjesmu je potpisao Miro Buljan. I neizmjerno smo sretni što je to ovako ispalo, ja sam Miri predstavio Megi, Miro je bio oduševljen s tom idejom i snimili smo zajednički duet. Mislim da će biti jedna lijepa zanimljiva radio pjesma, pozitivnog vajba koja će pričati na neki način i o nama - dodao je Sebastian.

Sebastian je inače sin glazbenika Danijela Popovića i bivše manekenke Sanje Bjedov, koja je nakon karijere na pisti postala vlasnica modne agencije. Sanja i Danijel bili su u braku od 1986. do 1996. godine, a osim Sebastiana, imaju i kći Kim. Pjevač ima još dvoje djece, sina Dominika kojeg je dobio sa spisateljicom i glumicom Sandrom Petrž te kćer Anamariju koju je dugo skrivao od javnosti. Danijel je od 2006. godine u braku s Aleksandrom, koja je u dobrim odnosima s njegovom bivšom suprugom Sanjom.

