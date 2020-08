Nakon godina šutnje Cameron Diaz napokon otkrila zašto je odustala od glume

Kada je ova holivudska glumica sa svojih 45 godina najavila da odlazi u mirovinu, mnogi nisu razumijeli njezinu odluku, a fanovi ostali razočarani. Cameron Diaz, jedna od najpoznatijih svjetskih glumica, posljednju je ulogu prihvatila prije šest godina, točnije 2014., a četiri godine kasnije obznanila je javnosti da joj je to bio zadnji projekt ikada.

Mnoge je tada ostavila zaprepaštenima, a sada je napokon otkrila pozadinu priče. U live emisiji lifestyle portala 'Goop' kojeg vodi njezina kolegica Gwyneth Paltrow, kazala je kako je otišla zbog mira i zadovoljstva, ali i da je upravo to dobila. Vratila je život pod kontrolu i napokon brine o sebi. Objasnila je da je donijela najbolju odluku u životu te da se zbog nje osjeća spokojno i zadovoljno.

- Znam da me mnogo ljudi neće i možda me nisu razumjeli kada sam odlazila u mirovinu i svom tom glamuru rekla zbogom. Međutim, na glumcima u Hollywoodu velik je pritisak. Zapravo svoj život dajete u ruke drugome i taj netko potpuno vlada njime. Mnogo je toga zbog čega ste ograničeni kada ste poznata osoba. U jednom trenutku osjećala sam da je sve to za mene previše i imala potrebu vratiti se na pravi put - započela je 47-godišnja bivša glumica.

Kazala je da joj se nije sviđalo u kojem smjeru ide njezin život, a najviše je strahovala da neće ostvariti druge životne ciljeve - osnivanje obitelji.

- Kada konstantno snimate, imate odličan izgovor za sve u životu. Glumci općenito imaju mnogi toga na raspolaganju i zapravo drugi odrađuju sve životne obveze za njih. Meni se to više nije svidjelo i morala sam postupiti kao odgovorna, odrasla osoba. Željela sam se sama pobrinuti za sebe i svoje obeveze - rekla je.

Uz glazbenika Benjija Maddena Diaz je pronašla sve što je ikada tražila. Vjenčali su se 2015. godine, a krajem prošle godine dobili su kćer Raddix koju je na svijet donijela surogat majka.

- Nakon što sam se povukla iz glume, naučila sam mnogo o sebi. Bilo je bolno, teško i ponekad zastrašujuće. Ali to mi je bilo potrebno. Mnogo puta razbila sam se kao ogledalo u sto komadića, ali Benji je uvijek bio tu i pomogao mi - zaključila je.