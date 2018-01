Nakon Čilićeva uspjeha, i svjetski mediji pišu o samozatajnoj Kristini

Sportske stranice domaćih i stranih medija danas su pune hvalospjeva o odličnom plasmanu našeg tenisača Marina Čilića na Australian Openu.

Marin se plasirao u finale Australian Opena i postao treći tenisač svijeta, a time je porastao i interes svjetskih medija za njegovim privatnim životom. Tko je samozatajna zaručnica Marina Čilića, pita se britanski The Sun. Pišu kako je lijepa Kristina Milković prije deset godina osvojila Marinovo srce i otad mu je vjerna pratnja na svim turnirima, ali trudi se držati podalje od medija. Lijepa Dubrovkinja ima diplomu iz psihologije i politologije, a govori engleski, talijanski i španjolski, piše The Sun i dodaje kako je radila u Zagrebačkoj banci. Nakon što je osvojio svoj prvi ATP naslov u Baselu, Marin je rekao kako mu Kristina donosi sreću.

Prošlo ljeto šuškalo se kako se par zaručio i da im stiže prinova, ali izgleda da ta nagađanja i nisu točna. Kristina ne daje intervju i tek ponekad se pridruži Marinu na društvenim događanjima, a ni Marin nije ništa rječiti kad je u pitanju njihova veza, No jednom prilikom otkrio je sljedeće za Story:

– Kao i svi parovi, i mi smo u svojoj vezi imali uspona i padova. Sve je to normalno, pogotovo zbog okolnosti u kojima se naša veza razvija. Unatoč tomu, odlično funkcioniramo, podrška smo jedno drugomu, o svemu otvoreno i iskreno razgovaramo pa sam iznimno sretan i ispunjen… Veze propadaju i kad ljudi žive u istome gradu, čak i u istoj ulici. To nije nikakvo mjerilo ni adekvatan pokazatelj. Da bi veza opstala, na njoj treba raditi i u nju treba ulagati. Otpočetka smo bili svjesni toga. Trebala nam je godina, ako ne i više, dok nismo pronašli pravi način na koji odlično funkcioniramo kao par. No važno je da u međuvremenu nismo pomišljali odustati jedan od drugoga, što se danas često događa.