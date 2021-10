Nakon 12 godina Ana Strizić oprašta se od RTL-a i otkriva nam čiji je poslovni poziv prihvatila

Nakon 12 godina voditeljica i novinarka Ana Strizić odlučila je oprostiti se od sportske redakcije RTL-a i prihvatila je izazov i ponudu s televizije koja će uskoro startati s emitiranjem. Riječ je o Una TV-u koja je u javnosti već postala poznata i kao Dodikova televizija jer se proširila informacija kako je Una TV u suvlasništvu Igora Dodika, sina člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.

- Već neko vrijeme sam htjela neku promjenu i novi izazov te suradnju s novim kolegama pa se poziv s Una TV-a dogodio u pravo vrijeme - otkriva nam Ana kojoj je sutra zadnji radni dan na RTL-u. Ispričala nam je i kako je njezine kolege s RTL- a rastužila vijest da ih napušta. - Jedan kolega je rekao da ništa više neće biti isto, tužni su pogotovo oni s kojima sam bila dobra, rekli su da će im faliti moj vedri duh, jako su slatki bili. - priča nam Ana. S novim poslom starta sljedeći tjedan, a što će raditi na novom radnom mjestu otkrila nam je. - Bit ću voditeljica i reporterka kao i na RTL-u samo će emitiranje biti u cijeloj regiji. Mjesto rada mi je i dalje Zagreb, u sportskoj redakciji UNA TV-a zasad nas je petero, a ja sam jedina u Zagrebu, a ostale kolege su u Banja Luci, Sarajevu i Beogradu. Pokrivat ćemo regionalno sport - veli nam Ana i dodaje što će joj biti najveći izazov.

- Najveći izazov će mi biti to što sam sama u redakciji jer sam odgovorna za sve. To će na početku sigurno biti najteže, ali već 15 godina radim ovaj posao i mislim da po tom pitanju neće biti iznenađenja jer sve što trebam odraditi to znam. - kaže Ana.Neki od kolega novinara s RTL-a će joj se pridružiti u novom televizijskom projektu i neće biti potpuno sama, a uskoro ćemo u programu ove televiziji vidjeti poznata nam lica s naših televizija poput Ivana Paradžiković, Josipa Šarića, Franu Ridjana....

