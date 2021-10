Majku je optužio da mu je davala drogu umjesto večere, a bivša supruga tvrdi: Konstantno me varao

Mnogo ljudi na početku Eminemove karijere nije očekivalo da će reper doživjeti 49. rođendan, a proslavio ga je prije nešto više od tjedan dana. Njegove pjesme i spotovi o nasilju i drogi sablažnjavale su roditelje diljem svijeta, a rijetkost je bila čuti ga na radiju. Ipak, uspio je preživjeti.

Danas vodi potpuno drukčiji život nego na početku karijere i osim glazbi potpuno se posvetio obitelji. Kao samohrani roditelj, brine se za troje djece - za svoju kćer iz prvog braka, za kćer sestre blizanke svoje bivše supruge, te za kćer svoje bivše supruge koju je dobila s drugim muškarcem, ali ju je on posvojio. Eminem je rođen kao Marshall Bruce Mathers III u Missouriju. Nikada nije upoznao oca, koji mu se javio tek nakon što je postao slavan te od njega tražio novac. Ni majka, iako je bila uz njega, nije bila puno bolja. Nikada nije uspjela zadržati posao više od nekoliko mjeseci pa se reper kao dječak često morao seliti i mijenjati škole. Nikada nisu završili kao beskućnici, ali bili su blizu tome jer su si mogli priuštiti samo državno subvencionirano stanovanje, no to se nikako nije moglo nazvati domom.

Foto: PA/Pixsell

- Mijenjao sam škole dva-tri puta godišnje, to mi je bilo najteže - ispričao je reper o svojem ranom djetinjstvu. Zbog takvog stila života, nikada nije imao prijatelja i uvijek je bio sam. Svaki put kada bi ga majka upisala u drugu školu, postao bi žrtva vršnjačkog nasilja jer je bio novi. - Tukli su me u školskom WC-u, tukli su me u školskom hodniku, gurali me u ormariće... - prisjetio se.

Zbog svega toga nije imao dobar odnos s majkom Deborah Mathers, poznatom i pod imenom Debbie Nelson. Javno ju je kritizirao zbog načina odgoja u većini svojih ranijih pjesama. Optužio ju je da je bila ovisnica te da ga je psihički i fizički zlostavljala. Deborah mu nije ostala dužna, pa je protiv njega podigla tužbu i tražila je čak 10 milijuna dolara. Nagodili su se, a Eminem joj je na kraju platio samo 25.000 dolara. Kako bi osvjetlala obraz, prvo je snimila pjesmu "Dear Marshall". U pjesmi koja je nastala nakon planetarnog uspjeha reperova singla "Stan" otkrila je da je njegov porod trajao 72 sata te da je tek tada prvi put u životu osjetila što je prava ljubav. No, Debbie je u kasnijim stihovima pjevala o tome da ga je razmazila i da je ljudi svakodnevno maltretiraju zbog njegovih pjesama o njoj. Optužila ga je da, za razliku od nje, nema prijatelja i da se moli da ne ostane uvijek sam te da se još uvijek može promijeniti. Osim toga 2008. izdala je i knjigu "My Son Marshall, My Son Eminem".

Foto: Haydn West/Press Association/PIXSELL

U njoj piše da ga je uvijek podržavala. "U početku nisam htjela ništa komentirati, zbog njega. Ako sam napravila jednu pogrešku u životu, bilo je to što sam mu baš sve dopuštala i ispunjavala mu svaku želju. Neki naši rođaci govorili su da između nas nikada nije bila prerezana pupčana vrpca. On nikada nije upoznao svog oca i to sam na neki način htjela nadoknaditi. Naravno da nisam bila sretna kada je izmislio cijelu svoju prošlost. Koja majka želi biti poznata kao alkoholičarka ovisna o tabletama. Kada sam to prvi put čula, srce mi je bilo slomljeno. Laži su se samo nizale, a nisu dolazile samo iz usta moga sina. Mislim da je zaboravio da je bilo i lijepih trenutaka", pisala je Debbie.

"Nitko vas ne može pripremiti za lošu stranu slave. Ne postoji škola za poznate. Marshall je puno patio i nikada nije očekivao da će ga ljudi iskorištavati", piše Eminemova majka u knjizi i objašnjava kako je i ona bila žrtva njegovih fanova koji su je zamrzili zbog tekstova njegovih pjesama.

Foto: Reuters/Pixsell

"Njegovi su obožavatelji pljuvali po meni u supermarketu, lijepili mi žvakaće gume u kosu. Sve što su mi radili proživljavala sam i u djetinjstvu, a zlostavljali su me i majka i očuh. Udala sam se kada sam imala samo 15 godina, za Eminemova oca, koji je bio alkoholičar. Nakon njega preživjela sam još tri užasna braka, svi muškarci su me zlostavljali. A nakon automobilske nesreće u kojoj su mi bile prerezane glasnice spala sam na samo 36 kilograma", objasnila je u knjizi Nelson. Nema osobe o kojoj je Marshall napisao više stihova od Debbie. Nije ju samo optužio da je narkomanka i alkoholičarka, već da je i njemu davala drogu umjesto večere. O tome govori u pjesmi "My Mom" u kojoj je optužuje da mu je davala tablete za smirenje kako ne bi bio glasan i probudio mlađeg brata. U pjesmi "Cleanin' Out My Closet", Eminem pjeva kako je zbog majke postao žrtva Münchhausenova sindroma te da je cijeli život vjerovao da je bio bolestan, iako to nije bila istina. Nema sumnje da mu djetinjstvo nije bilo lako, no tvrdi da je utjehu uvijek pronalazio u engleskom jeziku.

- Bez obzira na to što mi je loše išlo u školi i što sam imao loše ocjene, uvijek sam bio odličan u engleskom jeziku. Htio sam znati sve riječi koje u njemu postoje i imati ih u vokabularu kako bih se mogao njima poslužiti kad mi zatrebaju. I uvijek sam to mogao. Bile su negdje pohranjene. Zaključane - kazao je reper. U tome je i uspio. Kako kaže studija provedena 2015., Mathers je u svojim pjesmama uspio iskoristiti gotovo 9000 jedinstvenih riječi, više nego bilo koji njegov suvremenik u istom žanru. Njegova pjesma "Stan" zauvijek je "promijenila" engleski jezik jer je ta njegova riječ uvrštena i u rječnik. Tako "stan" sada znači opsesivni fan neke poznate osobe. Neki stručnjaci uvjereni su da je Eminem do tog imena za pjesmu došao spojivši riječi stalker (uhoda) i fan, no on to nikada nije potvrdio.

"Stan" nije bio njegov prvi hit. Pjesma zbog kojeg su ga počeli slušati milijuni tinejdžera diljem svijeta bila je "My Name Is", a izišla je 1999. Već u njoj govorio je protiv majke i o tome kako se "ona drogira više od njega". Iako je jednako kao i u mnogim drugim pjesmama tog žanra fokus bio na hvalisanju, mnoge je osvojilo to što Marshall zapravo ismijava sebe, ali i psovke. Gomila psovki. Slične teme provlačit će se godinama kasnije kroz njegove druge uratke. Proizišlo je i to, kao i nadimak M&M, iz underground scene u Detroitu gdje je odrastao. Sudjelovao je u rap borbama s Afroamerikancima, u natjecanjima u kojima se dva repera na sceni "bore" stihovima, vrijeđajući jedan drugoga. Nikako se nije uklapao u cijelu tu scenu, kao bijelac s plavim očima, no neprestano je pobjeđivao te je brzo postao jako utjecajan. - Napokon sam imao nešto. Da, ovaj klinac ima bolju odjeću ili više cura nego ja, ali ne može ovo. Razumijete li me? On ne može napisati ovo što ja pišem. I počeo sam se osjećati kao da me možda ljudi napokon poštuju - prisjetio se Mathers.

To razdoblje njegova života postalo je dijelom i scenarij za poluautobiografski film "8 milja". Reper je zbog njega 2003. postao oskarovac. Brittany Murphy u tom filmu glumi njegovu trudnu djevojku koja ga je ostavila. U stvarnom životu, bila je to Kim Scott. Eminemova prva ljubav i žena koju je čak dva puta vodio pred oltar. Bila je to ekstremno turbulentna veza. Upoznali su se kad su bili tinejdžeri na jednom partyju. Kim i njezina sestra blizanka pobjegle su od kuće i ubrzo počele živjeti u kući s njegovom majkom. Ona je imala samo 13 godina kada su se upoznali. Prvo dijete, Hailie Jade, rođeno je 1995., a odlučili su se vjenčati tek četiri godine kasnije. Upravo u to vrijeme Marshallova karijera počela je cvjetati, ali počeli su i problemi. - Stalno me omalovažavao i govorio mi da bih trebala biti zahvalna što je sa mnom - rekla je Kim u jednom intervjuu.

- Naravno da je super imati novac, ali to ne znači da će tvoj suprug ostati s tobom i spavati s tobom u istom krevetu. Kada je bio na turneji, to je bio najveći problem. Konstantno me varao - rekla je Scott. Smetali su joj, naravno, i stihovi pjesama koje joj je posvetio. Iako su to bile samo njegove fantazije o ubojstvu i nasilju nad njom, rekla je da je kap prelila čašu kada je na pozornici za vrijeme jednog koncerta pretukao lutku na napuhavanje koja je sličila njoj. Rastali su se 2001. No, ostali su u dobrim odnosima zbog djece, a Kim je upravo u to vrijeme zatrudnjela s drugim muškarcem, Ericom Harttnerom. Veza je kratko trajala, a Kim i Eminem odlučili su ljubavi dati drugu šansu. Reper je posvojio njezinu kćer, ali i kćer njezine sestre blizanke Dawn Scott, te su se ponovno vjenčali 2006. - Sretna sam i uzbuđena, ali u isto vrijeme mislim da se on previše žuri. U vezi imamo dvije dobre godine, a onda nam zbog nečega postane u vezi loše - kazala je tada Kim. Uspostavilo se da je imala pravo. Problemi su počeli samo nekoliko tjedana nakon ceremonije.

- Nešto sam se posvađala s njegovim bratom. Neprilično se ponašao i prigovorila sam mu. Sljedeće jutro na vratima kupaonice pronašla sam poruku na kojoj je Marshall napisao da se seli u drugu kuću jer mora razbistriti glavu i da je jako zbunjen. Mjesec dana se nije vratio. Nije me zvao, nije došao vidjeti djecu. Nisam imala pojma što se događa. Onda se na vratima pojavio pomoćnik njegova odvjetnika i predao mi dokumente za razvod - rekla je Scott. Rastali su se tada drugi i posljednji put te se odlučili za zajedničko skrbništvo nad djecom. Zanimljivo je da nema puno informacija o reperovu ljubavnom životu nakon Scott. Tvrdio je u pjesmama da je bio u vezi s Mariah Carey, no ona je to poricala i čak izdala pjesmu "Obsessed" o muškarcu koji je opsjednut njome i tvrdi da su u vezi. U spotu za pjesmu prerušila se u muškarca koji neodoljivo podsjeća na Eminema. A on joj je odgovorio pjesmom "The Warning" u kojoj joj je zaprijetio da će u javnost dati njihove privatne razgovore. Da je bila u vezi s reperom, ali kratko, priznala je svojedobno sada pokojna glumica Brittany Murphy, koja je, kako smo već spomenuli, u filmu "Osam milja" glumila njegovu suprugu Kim. S obzirom na to da su u industriji gotovo pravilo postali ugovori o tajnosti, nije ni čudno da nema informacija o reperovu ljubavnom životu. Gotovo svi glazbenici traže od žena ili muškaraca s kojima se viđaju da potpišu nešto takvo kako bi izbjegli njihove istupe u medijima, pogotovo žele li privatni život zadržati za sebe, a čini se da je jedino to Marshallu na umu posljednjih desetak godina.

Foto: REUTERS

Naime, dvije godine nakon razvoda riješio se droge, nakon što se zamalo predozirao. Glazbenik, koji ne izgleda puno starije nego što je izgledao na početku karijere, "čist" je već 13 godina, živi potpuno povučeno, a društvene mreže koristi samo kada promovira novu pjesmu, album ili nastup. Informacije o njegovu životu rijetko dospiju u medije. Najviše voli razgovarati o glazbi i skupljanju kaseta. Konstantno vježba i piše. U jednom intervjuu izjavio je da mu se jako dopao dokumentarac "Posljednji ples" o košarkašu Michaelu Jordanu.

Ni profili društvenih mreža njegove djece ne nude više informacija o njemu jer se na njima gotovo nikada ne pojavljuje. No, kada se pojavila vijest da će doći na otvorenje restorana "Mom's Spaghetti" u Detroitu njegovi su ga obožavatelji satima čekali na cesti da bi ga vidjeli. Neki od njih imat će uskoro priliku i čuti ga uživo jer će nastupiti na Super Bowlu kao jedan od izvođača showa u poluvremenu uz bok Dr. Dreu, Snoop Doggu, Mary J. Blige i Kendricku Lamaru. Organizatori su ove godine okupili zaista nostalgičnu ekipu. Izuzev Lamara, svi oni bili su najveće zvijezde ranih 2000-ih, a prvi put bit će zajedno na pozornici 2022.

VIDEO Strašna tragedija: Glumac Alec Baldwin na filmskom setu pucao iz rekvizita i ubio snimateljicu, a ranio redatelja