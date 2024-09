Najteži kandidati prehodali 400 metara, Antonija se rasplakala od sreće: 'Hvala vam svima'

Kandidate je jako zanimalo što će biti njihov prvi izazov, a treneri su im objasnili da će se danas baviti jednom od svojih omiljenih namirnica - šećerom! Poslije izazova nutricionistica Martina podijelila im je njihove nove jelovnike, a potom je uslijedio posljednji trening prije vaganja.

Zadatak je bio da prenesu kockice šećera s hrpe na drugu poziciju dok ne dosegnu visinu od jednog metra, što je označeno crvenom linijom. Tko prvi dosegne tu visinu osvaja kilogram prednosti na nadolazećem vaganju. Ako ne iskoriste taj kilogram prednosti na sljedećem vaganju, na idućem vaganju vrijedit će dva kilograma, a na sljedećem tri… i tako dok ne dosegnu maksimalnih pet kilograma. Ali kockice će morati nositi jednu po jednu!

Mateu se to činio jednostavan zadatak, Tomislav i Larisa imaju taktiku da slažu piramidu da bude dobra baza i idu laganim tempom i dobrim disanjem. Igor se šalio da bi to prije riješili da prožvaču šećer, a Samanta je željela da slažu kockicu na kockicu i da će tako prije završiti. „Ali kockice nisu baš ravne pa smo se malo prešle“, objasnila je dok je njezinu partnericu Davorku zabrinjavalo što joj se ruke znoje i šećer se otapa. Naposljetku im se šećer srušio pa su odlučili slagati kako Davorka kaže.

Esmirova prednost bila je u tome što gradi suhozid. „Mogu ga dignuti koliko god hoćeš a da se ne sruši“, rekao je. Neki su bili dobri graditelji, a nekima se sve rušilo. Tomislavov plan nije bio dobar pa je počeo slušati Larisu jer je njoj tata zidar. Edo im je odlučio malo pomoći pa je rekao kako će nakon točno sat vremena mogu uzeti koliko god im stane kockica u jednu šaku.

Svi su počeli trčati i Alina je krivo stala, a Mariju je bilo briga za izazov, samo ju je zanimalo kako je njezina partnerica. Odmah je došla ekipa iz hitne pomoći i odvezli su je na nosilima, a Edo ju je tješio govoreći da se ozljede događaju i da će sve biti dobro. „Nikako ne smije potonuti, to se ne smije nikome dogoditi“, rekao je. Nikolina i Maja su prve složile šećerni toranj, ali kad je Mirna počela odbrojavati od pet, sve se srušilo! Naposljetku su Larisa i Tomislav uspjeli prvi izvršiti zadatak. „Taj ćemo kilogram čuvati za rezervu, kad nam stvarno bude trebalo“, odlučili su.

Antoniju su treneri potom pitali koliko je mogla pojesti čokolade, a ona je iskreno rekla da je to nekad bio kilogram, a nekad pola kilograma. „To je grozno. Tad mi nije bilo grozno, ali kad sam sad vidjela tu količinu čokolade, baš je grozno“, komentirala je. Ivica je otkrio kako je dnevno nekad pio od dvije do šest litara gaziranih pića! „Meni se čini da je to mala količina tekućine, ali zapravo to nije malo“, rekao je. Njihov je izazov bio da deset gaziranih napitaka i deset čokolada bace u smeće!

„To je lagan zadatak za mršavije ljude, ali za mene koja imam problem s kilažom, disanjem i leđima“, to mi je baš teško“, rekla je Antonija, a Ivica nastavio: „Dugo godina nisam hodao tako puno. Bit će mi jako teško, ali dat ću sve od sebe.“ Ekipa ih je bodrila iz sveg srca, što je jako motiviralo Antoniju koja je priznala da ona mora imati podršku inače sama ne bi mogla. Ivicu je jako boljelo desno koljeno, no nije se predavao. „Obećao sam ženi i djeci da neću stati ni u jednom trenutku da bilo kakva bol bude, stisnuo sam zube i krenuo dalje“, objasnio je. Tonki je također bilo jako teško, ali uz Mirninu podršku, nastavila je dalje. „Trudim se izdržati jer baš imam želju smršavjeti“, rekla je.

„Sretan sam i ponosan na sebe što sam to napravio i nisam odustao“, rekao je Ivica, a kad su oboje izvršili zadatak, svi im čestitali, a oni su bili presretni. Prošli su ukupno 400 metara, a Tonka se rasplakala od sreće. „Hvala vam svima“, rekla je emotivna Antonija. „Ide letvica prema gore, vidim iz dana u dan da mogu sve više i to mi je još dodatni poticaj da ustrajem na tome i dalje“, rekao je Ivica, spreman za nove pobjede.

Nutricionistica Martina našla se s kandidatima da bi im pokazala kako su se hranili dosad i kako će se hraniti odsad pa nadalje. „Svega ima na stolu; i jako puno soli, i šećera, i masti, i svega što ne bi trebalo biti“, rekla je Martina i nastavila pričati o nutritivnoj vrijednosti hrane. „Trebaju naučiti koje su nutritivno bogate namirnice, a ne nutritivno siromašne, a ne kalorijski bogate kao što su je bio slučaj dosad“, objasnila je i potom svakom kandidatu objasnila u čemu griješi.

Martina je izdvojila jedan Marijin najkaloričniji dan, kada je pojela 6240 kalorija, a toliko će kalorija, primjerice, jesti u showu četiri dana. Igor tijekom svog dana pojede previše soli, a ima visok krvni tlak dok je Davorka u jednom danu unijela 523 grama šećera, što je šećer koji se treba konzumirati 21 dan. Poslije im je nutricionista pripremila nove jelovnike, napominjući da zaborave stare.

Alina je odlučila pisati dnevnik kako bi se, kad god joj bude teško kad izađe iz showa, sjetila što je sve proživjela ondje. „Jako sam se bojala da ću odustati ovdje, ali ne znam što mi se sve promijenilo u glavi, možda zbog ljudi, okruženja“, rekla je Alina koja je ozlijedila mišić i kojoj je njezina partnerica Marija donijela hranu i krenule su zajedno na trening. Iako ozlijeđena, Alina je dala sve od sebe. „Najveći izvor moje snage su moj suprug i moji roditelji. Isto imaju problema s težinom i želim im biti motivacija“, rekla je, a Mirna je dodala kako je ona motivacija svima ostalima, pa i trenerima.

I Antonija i Ivica trudili su se na treningu prije vaganja iako nisu radili jednakim intenzitetom kao ostali. „Male pobjede, svaki korak je bitan“, govorio im je Edo, napominjući kako se vidi njihov angažman. „Svima sam rekao da neću odustati. Iako ne mogu i neću, stisnem zube i idem dalje“, rekao je Ivica, a Edo je pohvalio Antoniju koja vježba iznad njihovih trenerskih očekivanja. Antonio je priznao Edi kako nikad nije vozio bicikl pa je mu je on obećao da će ga naučiti. Larisa i Tomislav bili su odlični, ali treba pohvaliti sve jer nitko nije odustao i zbog toga se nisu toliko bojali vage.

Kakvi će biti rezultati na vaganju i tko će prvi napustiti show - ne propustite pogledati sutra u novoj epizodi 'Života na vagi' ili 24 sata ranije na platformi Voyo.

