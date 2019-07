Najkontroverzniji par regije u ratu prije svadbe: 'Ležala si s njim! Je li to neka zaj****

U srpskom reality showu parovi skandali se događaju čak i pred finale. Milijana Bogdanović i Milojko Božić još uvijek su zajedno, a njihovu vezu nije pokolebalo ni Milijanino uporno šaranje s Aleksandrom Požgajem.

Sada se spremaju za svadbu koja će se održati nakon što izađu iz kuće. Milijana kaže da moraju promijeniti datum jer je sala koju su ranije rezervirali postala premala jer su odlučili pozvati još gostiju, čak i neke ukućane.

Svadba bi se trebala održati u rujnu, ali Milojko čini se nije baš presretan zbog toga. Naime, on je bijesan je Milijanu stalno 'pipka' Požgaj.

- Ležala si s njim 20 minuta. Je li to u redu? Je li to zaj****? Ležiš s nekim u krevetu i hvataš ga za k***! Pa te on opali po guzici i uhvati za kosu - rekao je Milojko.