Najbogatija Hrvatica ostavila je prvog čovjeka Formule 1 za 58 sekundi i zaradila milijardu dolara

Poduzetnik 94-godišnji Bernie Ecclestone jedan je od najbogatijih Britanaca. Nizak je rastom, ali podebljeg bankovnog računa, inače je poznat kao i jedan od vodećih ljudi Formule 1. Osim toga, Bernie je otac četvero djece, a dvije kćeri Tamaru i Petru dobio je u braku s nekadašnjom hrvatskom manekenkom Slavicom Malić, bivšom Ecclestone. Ova 29 centimetara viša Riječanka osvojila ga je na prvi pogled, a zahvaljujući njegovim financijama - ona je postala najbogatija Hrvatica.

Razlika od 28 godina nije im stvarala nikakav problem, a iako su se mnogi podsmjehivali njihovoj razlici u visini i građi tijela, ni to im nije predstavljalo problem. Svjetski mediji pisali su da je glavni razlog raspada braka činjenica da Bernieja nikada nije bilo kod kuće te da je lagao da će smanjiti odsutnost od kuće i entuzijazam prema poslu, što je i on sam priznao. - Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute biti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima - izjavila je jednom prilikom Slavica te unajmila odvjetnika i odselila iz raskošnog doma od 10 milijuna funti. - Nisam želio razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i željela drugačiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem - priznao je poslije Bernie.

Brakorazvodna parnica 11. ožujka 2009. godine trajala je tek 58 sekundi, što vjerojatno spada među svjetske rekorde, koliko je bilo potrebno da sudac pročita rješenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podjele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u dionicama, danas je najvjerojatnije najbogatija Hrvatica na svijetu.

07.07.2008.,Zadar - Obitelj Ecclestone na odmoru kraj svoje jahte"Petara".Slavica i Bernie Ecclestone sa kcerima Petrom i Tamaromr"nPhoto Dino Stanin/Vecernji list Foto: Dino Stanin/Vecernji list

Podsjetimo, u studenom prošle godine doznalo se kako je Slavica promijenila prezime. Do tada smo je znali kao Slavicu Radić ili Slavicu Ecclestone, no odnedavno bivša supruga nekadašnjeg šefa Formule 1 - otkrilo se da ima novo prezime. Navodi se kako se sada preziva Slavica Malić, a uzela je majčino prezime.

Najbogatija Hrvatica je, osim riječke adrese, u Hrvatskoj prijavljena i na adresi svoje luksuzne vile kraj Dubrovnika. Od tamo se u zemljišnim knjigama 'ispisala' kao Slavica Ecclestone u svibnju 2023. godine. Još u lipnju 2015. godine, kada je Slavica kupila kamenu trokatnicu i odlučila je srušiti te na njezinom mjestu podići luksuznu vilu, morala se suočiti s legalizacijom pomoćnog objekta. U skladu sa zakonom morala je ispuniti uvjete te osigurati nogostup i zelenu površinu, ali tada počinju prve susjedske razmirice s akademskim slikarom Slobodanom Bracom Dimitrijevićem. On je spriječio dovršetak izgradnje nogostupa svojim uporno parkiranim Golfom koji nije htio ukloniti.

Sukobi sa susjedima nastavili su se i sljedeće ljeto kada su radovi bili u punom jeku. Zatonjani su se žalili komunalnim službama jer su gosti napuštali njihove apartmane žaleći se na buku i oblake prašine s gradilišta, a takav problem poznat je otprije. U ljeto 2017. pristizao je niz pritužbi. Ipak, Slavica je krajem 2017. sve uspjela izgladiti s njima pa su se radovi nesmetano nastavili. Do sredine 2018. na uređenje je potrošila 30 milijuna kuna. Vila se prostire na oko 700 kvadratnih metara, od čega samo dnevni boravak zauzima dvjestotinjak. Luksuzno uređena okućnica se proteže na petstotinjak kvadrata, a prilaz s morske strane od znatiželjnika štiti pet metara visok zid od visoćanskog kamena.

