FOTO Pogledajte kako izgleda zgodna kći Ive Majoli! Izrasla je u pravu ljepoticu, a imala je i poseban razlog za slavlje

Slavna umirovljena hrvatska tenisačica 47-godišnja Iva Majoli na društvenoj mreži Instagram čestitala je rođendan svojoj mezimici, kćeri Miji! Ovo je onaj od rođendana koji će i mama i kći još dugo pamtiti zato što je riječ upravo o 18. rođendanu. Majoli je podijelila njihovu zajedničku fotografiju, a sada je očito kako je Mia izrasla u doista pravu ljepoticu. - Moja beba ima 18 - poručila je ponosno bivša tenisačica ispod objave koja je prikupila gomilu čestitki.

''Sretan rođendan lijepoj Miji'', ''Ljubav naša'', ''Sve najbolje joj želim'', ''Predivna kao i njena mama'', ''Ljepotica'', samo su neki od komentara, a Fani Stipković je ispod objave ostavila i emotikon srca.

Podsjetimo, sredinom kolovoza umirovljena Iva Majoli proslavila je, pak, svoj 47. rođendan na brodu kod Dubrovnika. Na njezinoj proslavi bila je i Borna Kotromanić koja je na Instagramu podijelila fotke i snimke sa zabave. I Iva je na Instagram storyju objavila nekoliko fotografija. Na jednoj fotki s prijateljicama napisala je: "Moje lude prijateljice. Volim vas". Društvo se zabavljalo na brodu u blizini Dubrovnika uz glazbu i ples te uživanje u hrani."Naj, naj dan", napisala je Borna u opisu objave s rođendanske proslave. U jednom od videa objavljenih na Instagram storyju Majoli je na palubi broda plesala u plavom ljetnom kompletiću.

Inače, Majoli se 2022. preselila u Milano, a ondje ju je odvela ljubav. Naime, Iva se tada udala za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija, a nedavno je progovorila i o njihovu odnosu. Kazala je da je u suprugu pronašla prijatelja i partnera bez kojeg više ne može zamisliti svoj život. ''Presretna sam, imam super muža i nadam se da je to - to", rekla je za IN magazin. O ljubavi tenisačice i poduzetnika ne zna se puno, Iva je samo jednom medijima komentirala kako ju je šarmantni Talijan osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom.

Svi koji ju poznaju tvrde kako blista od sreće te da su njih dvoje par koji će sigurno biti sretan. Par se vjenčao u milanskoj vijećnici, a slavlje je nastavljeno u hotelu Principe di Savoia. Među uzvanicima je bila Ivina prijateljica, talijanska tenisačica Mara Santangelo, koja je na Instagramu objavila fotografije s druženja. Mara je snimila Ivu, koja je zahvalila svima koji su bili uz nju na njoj važan dan.

"Hvala, prijatelji, tako mi je drago da ste ovdje. Bila su ovo prelijepa dva dana s meni najdražim ljudima, htjela sam s vama podijeliti ovaj divan trenutak u mom životu. Volim vas sve", poručila je Majoli. Tenisačica je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak trajao je šest godina, a postali su i roditelji kćeri Mije.

