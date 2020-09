Na mišićima je zaradio golemo bogatstvo, ali zamalo ga je dotukla smrt najboljeg prijatelja

Američki glumac Dwayne Johnson, javnosti poznatiji kao The Rock, zasigurno je jedan od najpopularnijih glumaca akcijskih filmova današnjice.

Bivši hrvač postigao je golem uspjeh nakon što je odlučio promijeniti karijeru, a sada ponovno ima razloga za slavlje. Naime, već drugu godinu zaredom na vrhu je Forbesove ljestvice najplaćenijih glumaca. The Rock je navodno između 1. lipnja 2019. i 1. lipnja 2020. zaradio čak 87,5 milijuna dolara.

Veliki dio zarade, osim od filmova navodno je došao i od njegove vlastite fitness-linije Project Rock. To nije ni čudno, jer poduzetni glumac ima gotovo 200 milijuna pratitelja na Instagramu gdje često objavljuje snimke svojih treninga, a najpopularniji videi su oni u kojima pokazuje koliko zapravo jede kako bi održao mišićnu masu. Tetovirani snagator prošle godine je rastužio mnoge obožavateljice jer se oženio za dugogodišnju djevojku Lauren Hashian.

Prekrasna intimna ceremonija organizirana je na Havajima, a fotke su skupile preko 15 milijuna lajkova i čestitki. Johnson je karijeru započeo kao hrvač, a tu karijeru je odabrao jer je htio biti sličan ocu i djedu koji su se bavili istim sportom. Ubrzo je postao WWF/WWE šampion te osvojio više od 17 titula. No, to ga nije činilo potpuno sretnim, pa se ubrzo bacio u glumačke vode. Prvi film snimio je 2001. Tumačio je glavnog antagonista u filmu "Povratak mumije". No najveći uspjeh i prepoznatljivost donijela mu je franšiza "Brzi i žestoki". The Rock je mnoge iznenadio glumačkim talentom i kemijom s kolegama na setu. Ondje je upoznao i najboljeg prijatelja, glumca Paula Walkera. Dugi niz godina nisu se odvajali jedno od drugoga, čak ni kada nisu bili zaokupljeni snimanjem na setu, no onda se dogodila velika tragedija. Walker je preminuo u tragičnoj automobilskoj nesreći.

- Kada sam čuo vijest, bio sam u autu s Lauren. Ona se čudno ponašala, ali nije htjela ništa reći. Stao sam sa strane i pogledao mobitel i kada sam vidio vijesti, samo sam se srušio i plakao - kazao je Johnson i dodao: - Danima poslije nastavio sam plakati. Nisam znao što se događa sa mnom, nikada nisam doživio tako nešto - prisjetio se u jednom intervjuu glumac. Da ima veliko srce, pokazao je nekoliko puta. Kćerima dopušta da mu se gotovo penju po glavi, lakiraju mu nokte, pjeva s njima i maskira se u njihove najdraže likove iz crtića. Malena Tiana Gia rodila se prije dvije godine, Jasmine ima četiri godine, a njegova najstarija kći Simone Alexandra je punoljetna, te je ona velik razlog njegova prijateljstva s Walkerom, jer su oboje imali kćeri iste dobi i izmjenjivali savjete o odgoju.

Da mu je obitelj sve, pokazuje i činjenica da se ne prestaje brinuti za majku, 71-godišnju Atu koju konstantno obasiplje pažnjom i poklonima. Kupio joj je veliku kuću i nekoliko automobila. Jedan od tih automobila bio je uzrok njegovih dugogodišnjih noćnih mora. Ata je obavljala kupnju i vraćala se kući, kada ju je pogodio pijani vozač i smrskao novi Cadillac. Srećom, nije joj se ništa dogodilo, a presretni Dwayne joj je odmah kupio novi, iako je ona još uvijek zaljubljena u ovaj koji joj je spasio život. Johnson se pojavio u pravo vrijeme u Hollywoodu. Veliki mišići već dugo nisu u modi, a netko je trebao zamijeniti Arnolda Schwarzeneggera i Sylvestera Stallonea koji su bili pri kraju svojih karijera i pri kraju onog prozora kada mogu odglumiti velike akcijske scene - a da im povjerujemo da su to stvarno proživjeli. Glumac ne odbija igrati komedije, a osim velikih akcijskih spektakala, snimio je čak i nekoliko filmova za djecu. Osim toga glumio je i u jednoj dramskoj seriji začudivši mnoge tim potezom, jer nije uobičajeno da glumci koji mogu birati između nekoliko uloga u velikim produkcijama izaberu - televizijsku. Čini se da ne namjerava stati s poslom uskoro jer već priprema nekoliko novih uloga, te je najavljeno da će glumiti u dva filma iduće godine, ali i u 10. nastavku obožavateljima najdraže franšize "Brzi i žestoki" 2022.