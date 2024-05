Danijela napustila Alanovo društvo na zajedničkoj večeri: 'Pokazala je da ne odobrava takvo ponašanje'

Prvi na zajedničku ceremoniju sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , su stigli Renata i Josip, a potom Danijela i Alan koji su se raspričali o tome kako im je bilo na posljednjem zajedničkom spoju.

''Bilo je veselo, u jednom trenutku sam htio plesati na flamingo, no moja draga mi nije dala'', komentirao je Alan, a Danijelu su zapanjile njegove riječi.

''Doslovno, on kada govori neke stvari, mijenja osobnost, kao da su drugačiji identiteti Alana koji se ponašaju na određeni način. U nekim trenucima je svjestan toga, no u nekim nije'', rekla je Danijela.

''Osjećam od jutra njenu ironiju, a vidim da se nastavlja i dalje'', komentirao je Alan Danijelu kroz osmijeh. ''Već sam se naviknuo'', dodao je, a na glas je komentirao s Renatom kako mu nije jasno da cijelo vrijeme imaju fokus na njega.

''Rekao sam joj jutros da makne fokus s mene, zašto ja?'', upitao je Alan Renatu koja je rekla kako to treba reći Danijeli, a ne njoj. ''Rekao sam joj 100 puta i ne odustaje'', odgovorio je Alan.

Sve navedeno je naljutilo Danijelu, koja je odlučila napustiti njihovo društvo. ''Sad bih ja malo promijenila ovaj raspored sjedenja od zadnji put. ''Kako želiš'', rekla joj je Renata.

Stručnjacima se svidjela Danijelina odluka. ''Pokazala je da ne odobrava takvo ponašanje'', zaključila je Iva.

Napetost između Renate i Josipa raste jer se on ne može složiti s njezinim razmišljanjem da nešto ne može biti uvreda ako je činjenica.

„Odrasli ljudi ne bi trebali komunicirati na taj način“, zaključio je Josip koji također osuđuje Alanovo ponašanje prema Karmen jer je bilo apsurdno, no Renata to ne želi komentirati jer nije bila tamo kada se vodila rasprava. „Grubo je reći da mi je pala u očima, ali u svakom slučaju, ne slažem s njezinim stavovima. Previše je tu trivijaliziranja i nekakvog plesanja na žici, što ne završi dobro za onoga koji pleše na žici, u pravilu padne“, rekao je Josip dok Renata smatra da on nju jednostavno ne čuje i neprestano joj stavlja riječi u usta.

