J.Lo snimljena prvi put nakon glasina o razvodu, pozornost privukao jedan detalj

Jedan od najpoznatijih svjetskih parova - Ben Affleck i Jennifer Lopez navodno su se našli u problemima. Mediji ovih dana pišu da je par pred razvodom te da više ne žive zajedno. Kako piše In Touch Weekly, Affleck se odlučio razvesti od pjevačice i glumice. Prijatelj para za ovaj je medij kazao kako je Afflecku dosta, te da je za razvod kriva Jennifer. Vijest je ovo koja zadnjih dana puni medijske stupce te stavlja povećalo na ljubavni život ovo dvoje poznatih lica.

Obožavatelji su već ranije primijetili da Ben i Jennifer već tjednima nisu provodili vrijeme zajedno. Glumac nije prisustvovao Met Gali sa svojom suprugom 6. svibnja, unatoč njezinoj važnoj poziciji supredsjedateljice događaja. Benovo službeno opravdanje zašto nije nazočio Met Gali glasilo je da je "zauzet snimanjem filma ‘The Accountant 2‘, međutim izvor In Toucha tvrdi da je odlučio razvesti se od slavne pjevačice.

"Sada je fokusiran na posao i svoju djecu. Ben se već iselio i vjerojatno će prodati njihovu kuću iz snova, za kojom su tragali pune dvije godine. Nikada se neće prestati voljeti, ali ona njega ne može kontrolirati, a on nju ne može promijeniti. Nije bilo šanse da ovo potraje", tvrdi prijatelj para.

Nakon ovih tvrdnji pod povećalom je svaki korak pjevačice i glumice, a sada je uočena prvi put u javnosti. Jennifer je snimljena u Los Angelesu prilikom dolaska u plesni studio. Jennifer je nosila široku opuštenu kombinaciju u kojoj je istaknula svoj struk te imala sunčane naočale. Kosu je podigla, a pozornost fotoreportera privukao je jedan detalj - ona i dalje nosi vjenčani prsten.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Bennifer, kako par zovu obožavatelji, imaju dugu ljubavnu povijesti. Par, koji je već jednom bio u vezi pa su razvrgnuli zaruke 2003., i onda se ponovno spojili gotovo 20 godina kasnije, već je ranije imao problema u odnosu jer su se na različite načine nosili sa slavom. Jennifer se puno bolje nosila s medijskom pozornošću, dok je Ben uvijek od nje bježao. U dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told" pjevačica je također otkrila da se teško nose s pozornošću javnosti i da tu moraju raditi kompromise. "Mislim da Benu nije baš ugodno što ja ovo radim, ali on me ne može spriječiti", rekla je tada Jennifer.

Dodajmo da se par vjenčao 2022. godine u Las Vegasu, a na obredu su bila i njihova djeca. Jennifer je mama dvoje djece i to blizanaca Emme i Maxa koje je dobila s pjevačem Marcom Anthonyjem. Ben je s bivšom suprugom, glumicom Jennifer Garner dobio troje djece: djevojčice Violet i Seraphina i dječaka Samuela.

GALERIJA Doček Baby Lasagne u Zagrebu

VIDEO Ravnatelj KBC-a Zagreb zahvalio Baby Lasagni na donaciji