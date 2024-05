Poznata pjevačica izgubila 30 kilograma pa demantirala tračeve: 'Ma kakav Ozempic, evo što je istina'

Pjevačica i voditeljica Kelly Clarkson (42) doživjela je veliku transformaciju i izgubila je dosta kilograma i sada je u svojoj emisiji "The Kelly Clarkson Show" priznala kako je kilograme izgubila zahvaljujući lijekovima za mršavljenje jer je imala pogoršanu krvnu sliku. Clarkson je zanijekala da je koristila lijek za mršavljenje slavnih Ozempic, koji je zapravo lijek za dijabetičare, ali hollywoodske zvijezde su ga zadnjih godinu - dvije najviše koristili za skidanje viška kilograma.

- Svi misle da je to zasluga Ozempica, ali nije riječ o ovom lijeku, kilograme sam izgubila uz drugi lijek, ali to je nešto što pomaže u razgradnji šećera. Očito moje tijelo to ne radi kako treba - rekla je Clarkson i dodala kako je strahovala hoće li taj lijek utjecati i na rad njezine štitnjače s kojom ima problema. Ispričala je i kako je gledala jedan svoj video u kojem je imala višak kilograma i pitale se: Tko je ova osoba?

Rekla je kako je tada imala najviše kilograma i kaže kako su ljudi tada sigurno za nju mislili da je jadna i depresivna. - Ali nisam bila depresivna - rekla je Clarkson u emisiji u kojoj joj je gošća bila Whoopi Goldberg. Dodala je kako je njezin proces mršavljenja išao polako i na kraju je izgubila skoro 30 kilograma. U studenom 2023. godine mediji u Americi su pisali kako je Clarkson jedan od hollywoodskih zvijezda koja je tako veliki broj kilograma izgubila zahvaljujući Ozempicu, ali glumica i voditeljica je uskoro demantirala te tvrdnje i otkrila formulu svoje fit linije.

- Smršavila sam jer sam slušala liječnika, nakon što ga godinama nisam slušala. Pomogla mi je proteinska dijeta, taj princip prehrane meni odgovora. Ipak sam je iz Teksasa i obožavam meso, oprostite mi vegetarijanci - rekla je Kelly u jednom intervju te je ispričala i kako joj je, prije nego što je smršavjela, dijagnosticiran preddijabetes.

