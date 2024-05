Iako je nastala po romanu napisanom 1998. godine, u ovoj seriji svi vide Donalda Trumpa

A Man in Full, Netflix

Ne može se zaobići prvi projekt Jeffa Danielsa s Netflixom, iako su kritičari izrazili dosta pomiješane emocije prema ovoj priči o nekretninskom mogulu iz Atlante. Iako se radi o doista zanimljivoj seriji koja je, opet, satira na temu Donalda Trumpa. Međutim, ima ovdje jedna kvaka, a to je da je “A Man in Full” napravljen prema romanu Toma Wolfea napisanog još 1998. godine, dakle puno prije nego je Trump postao politički važan, odnosno vrijedan pisanja cijelog romana ili stvaranje Netflixove serije. Ali je u tome i još jedan interesantan zaključak - pa, izgleda da se u Atlanti, odnosno SAD-u, malo toga promijenilo! I prije više od četvrt stoljeća mogao je odličan pisac poput Wolfea čiji je, recimo, i roman “Vatromet taštine”, prezentirati osobu poput Donalda Trumpa, zajedno s okruženjem koje je Ameriku, a onda i cijeli svijet, prije kojih 15-ak godina dovelo praktično do propasti. Danielsov Charlie Croker nekretninski je magnat koji skriva činjenicu kako je zapravo pred bankrotom, a obično se tu javlja poetska pravda jer se sada mnogi spremaju napraviti njemu ono što je on radio valjda stotinama drugih da bi došao do svojeg carstva. Međutim, teško je odreći se “trofejne” supruge, klasične američke blonde koju je Croker zamijenio za prvu suprugu Marthu, tumači je Diane Lane, kao i mogućnosti da mu na rođendanskoj proslavi zapjeva sama Shania Twain, čime serija i počinje. Tu je, valjda, Netflix želio pokazati da ima i tu mogućnost, čisto da spomenemo. Ali najjači streamer koji ubrzano korača i prema mjestu najjače produkcije može omogućiti da seriju režira Regina King, ugledna afroamerička glumica i filmašica, a da Wolfeov roman za seriju priredi David E. Kelley. Uz Danielsa i Laneovu još su tu i Lucy Liu te Bill Camp, kao i još nekolicina glumaca koji svi čine satiričnu dramu doista dobrom, po nama, barem. Uz motiv nekretnina koje su uz naftu, zlato i industriju i dalje oslonac američkog ekonomskog giganta, tu je i rasno motivirana priča, drugačije u Atlanti, glavnom gradu Georgie, teško i može biti. Ali te dvije vrlo snažne priče međusobno konvergiraju vrlo skladno, dopunjujući se u opći krajobraz na mešetarenju stečenog bogatstva. A u priči koja je i pravna drama, i priča o nemoralu bogatih i moćnih, rasipnosti, pohlepi, sve dobro upakirano u produkciju koja je mogla zadovoljiti sve te zahtjeve, a s dvoje iskusnih i odličnih filmaša za kormilom. Za nas, “A Man in Full” je serija koja ipak iskače iz roja podžanrovskih uradaka ili sci-fi kojima je smisao jedino da budu drugačiji, s kvalitetom svejedno na drugom mjestu.

Toma, RTL

I dalje RTL igra na isplativu kartu regionalne produkcije, a kod ove se ne čini da je previše riskantna. Najprije je film o legendarnom jugoslavenskom pjevaču i boemu Tomi Zdravkoviću praktično pomeo hrvatska kina i javnost, što je ipak bilo neočekivano bez obzira na to što još ima puno onih koji se Zdravkovića sjećaju. Međutim, sve popularniji srpski glumac Milan Marić uspio je pjevača dočarati dovoljno dobro da ga je za to pohvalila i pjevačeva supruga Gordana. Iako je film povijesno gotovo u cijelosti netočan jer se priča vrti oko pjevačeve navodne fascinacije Silvanom Armenulić, tada pjevačicom vjerojatno i popularnijom od samog Zdravkovića. Za to nema baš nikakvih dokaza, a Dragan Bjelogrlić, koji potpisuje film i seriju, dopustio si je još nekih umjetničkih sloboda. Ali, Bjelogrlić je dokazani majstor populizma na ekranu, pa je i “Toma” efektan film, reklo bi se pravi kafanski, više čak o narodnoj kulturi jednog vremena nego o samom pjevaču. A serija, prirodno, nudi i nešto više, poput izrezanih, a i nama interesantnih scena.

Shardlake, Disney+

Izvrsna mračna srednjovjekovna detektivska serija koja doista kao da je nekakva realistična “Igra prijestolja”. Doista nam se ne čini da pretjerujemo, i da se ne radi o priči koja je smještena duboko u englesku povijest, možda bi nam bila i glavna preporuka. Thomas Cromwell, infamozni engleski političar srednjeg vijeka, tumači ga legendarni Sean Bean, zove istražitelja Matthewa Shardlakea da pogleda kako je ubijen jedan od namjesnika u udaljenom mjestu Scarnsea. Sam Shardlake ima neke osobine koje ga čine drugačijim, grbav je, a stereotip je da ljudi s nekom tjelesnom falingom razviju posebne vještine. Tako je kod Shardlakea, kojega glumi Arthur Hughes, to dedukcija. Hoće li mu ona biti dovoljna u kretanju kroz obmane u doba kada se engleski dvor Henrika VII obračunava s katoličkom crkvom, veliko je pitanje. Serija je napravljena po seriji romana C.J. Sansoma koji je želio da Shardlakea glumi Kenneth Branagh, no na kraju je on završio u “Wallanderu”, a ovdje Hughes i Bean. Nismo sigurni da bi s Branaghom ovo ispalo bolje.

Motor, loza, kuhača, 24Kitchen

Nedopustiva je pogreška bila propustiti zabilježiti i preporučiti da se odlični gastro-enološka putopisna serija Davida Skoke emitira i na u nas vrlo popularnom i gledanom kanalu 24Kitchen. Nikada nije kasno, pogotovo jer je Skoko seriju promovirao nedavno i u Zagrebu, kuhajući za Zagrepčane na Dolcu. I bez toga, uvjerili smo se već i pri premijernom prikazivanju na HRT-u, “Motor, loza, kuhača” ono je što je trebalo domaćim kanalima. Neopterećena serija o stvarima koje svi volimo, putovanju, kuhanju i uživanju, kapitalizira snažno na činjenici da kamera Davida Skoku iznimno voli, a on sam uzvraća tu emociju tako da na kraju najviše profitira gledatelj. Neke od lokacija i osoba koje se u seriji pojavljuju upoznali smo i sami pa možemo potvrditi da se radi o doista autentičnom doživljaju krajeva za koji, vjerujemo i to, mnogi ne znaju kakve vrijednosti u sebi kriju. Tako je ovo osim putopisne i putokazna serija koju na takav način treba i koristiti, bilo kuhačom, bilo motorom, bio on ispod poklopca ili na dva kotača, sve je na vama.