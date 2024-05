Polufinalna emisija donosi brojne transformacije, a saznat ćemo i tko su finalisti

Ove nedjelje na pomolu je polufinalna epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' nakon koje će gledatelji doznati imena četvero finalista koji će se natjecati za pobjedu u osmoj sezoni popularnog showa. No prije proglašenja finalista, pred kandidatima je osam novih transformacija koje će tek definirati stanje na bodovnoj ljestvici.

Nakon što je u ulozi Massima Savića uzburkao emocije u studiju i upisao svoju treću pobjedu u showu, Alen Bičević na pozornicu stiže kao velika diva 90-ih – Tajči. „Dvanaesta emisija je na pomolu, veliko polufinale. Uzbuđen sam za Tajči, vokalno mi je pjesma malo teža jer je dosta visoka i cijeli refren moram pjevati u falsetu, što iziskuje, za moj podosta duboki glas, puno napora. U slučaju da Tajči vidi moj nastup, ja bih volio da bude blaga prema meni“, poručuje Alen koji se ove nedjelje vraća u žensku ulogu.

Za Antoniju Doru Pleško nova emisija donosi veliki zalogaj jer joj je gljiva za transformaciju dodijelila francusku ikonu Édith Piaf. Osim vokalno zahtjevne pjesme, ovaj tjedan Antoniju očekuje i francuski jezik, koji joj, otkriva, nije jača strana. „Loše baratam francuskim, ali se trudim da mu se približim maksimalno. Nisam prije ove točke znala previše o Édith Piaf osim da ima predivne pjesme. Stvarno sam jako sretna jer biti Édith Piaf već je samo po sebi zahtjevno, velika je ona žena i velik izvođač. To je nešto što me može odvesti u finale, ako budem dobra Édith Piaf“, poručuje Antonia, a hoće li joj zaista plasman u finale poći za rukom, doznat ćemo u nedjelju.

U lik još jedne glazbene ikone priprema se ući i Marija Kolb koja će se na pozornici pojaviti kao Cher. „Pozivam vas da budete s nama i ovu nedjelju i gledate 12. epizodu zato što smo vam pripremili spektakl. Meni je pripalo to zadovoljstvo da igram Cher i sretna sam zbog toga, a vjerujem da bi me mnogi kandidat zbog toga i linčovali. Ne mogu vam puno otkriti, osim da ćemo rekreirati jedan live nastup. Bit će živopisno, puno boja i perlica“, poručuje Marija kojoj na transformaciji posebno zavidi Luciano Plazibat, strastveni obožavatelj Cher. Iako mu nije pošlo za rukom da se transformira u omiljenu pjevačicu, gljiva mu je dodijelila glazbenu legendu Elvisa Presleyja, poznatog po nadimku kralj rock 'n' rolla. „Marija Kolb ukrala mi je Cher – najdraži broj koji sam htio od početka sezone. Idem se spremiti za Elvisa Presleyja jer ne znam kako će to izgledati. Bit ću Elvis u 30-im godinama, taman kad je već siguran u sebe i sve radi kako treba“, otkriva Luciano.

Zahtjevna uloga dostojna polufinala čeka i Tomislava Marića ToMu koji se posebno veseli svojoj transformaciji u neponovljivu Josipu Lisac. „Ovo mi je super ženska transformacija. Josipa je dosta ekspresivnija od svih ovih dosadašnjih. U jednu ruku je najzahvalnija za transformaciju, a u drugu ruku je najteža jer je bila već par puta u showu i nije samo da moram imitirati Josipu nego se natječem i s par drugih transformacija iz prijašnjih sezona“, poručuje ToMa koji je pripreme za novu ulogu shvatio vrlo ozbiljno.

Kao Jasmin Stavros u TLZP stiže Antonija Šola koja ovu ulogu doživljava vrlo emotivno s obzirom na prijateljstvo s preminulim pjevačem. „Ovaj tjedan se spremam za ulogu Jasmina Stavrosa. Teško mi je ući u taj film jer smo se dobro poznavali i nekako mi teško to pada, ali ja ću dati sve od sebe. Pripreme idu dobro, no naravno ne mogu postići taj njegov duboki vokal, ali mogu se približiti u nekim nijansama i pokušat ću to onako sa srcem odraditi“, otkriva Antonija.

S pjesmom 'Lastavica' u pjevačicu Meri Cetinić transformirat će se Mia Negovetić koja jedva čeka svojom izvedbom vratiti se u prošla vremena. „Pjesma uopće ne zvuči zahtjevno, a jako je zahtjevna. Baš je 'lastavična' pjesma. Toliko me podsjeća na moju baku – ona voli 'Lastavicu' i voli Meri Cetinić. Nekako je jako retro i drago mi je da ćemo se u 12. epizodi vratiti u ta vremena“, poručuje Mia, a za žensku ulogu ponovo se priprema Faris Pinjo koji će ove nedjelje postati Domenica. „Drago mi je da sam dobio Domenicu. Vokalno je sve nekako sitno i lijepo“, samozatajno poručuje Faris kojega za novi nastup čekaju mini suknja i plava perika.

