Mlada zvijezda bluesa oduševljena Triljem: 'Ovdje je kao u Memphisu'

Kada je Boris Hrepić Hrepa 2017. godine najavio kako će se u Trilju održati prvo izdanje Thrill Blues Festivala, sigurno je bilo puno onih koji su ga dočekali s podsmijehom. Kakve veze ima Dalmatinska Zagora s bluesom? Sedam godina kasnije za Trilj znaju svi, i to ne samo u Hrvatskoj i regiji, nego u cijelom svijetu. Prirodna pozornica uz rijeku Cetinu mnoge je podsjetila na Memphis, kolijevku bluesa. Stoga nije čudno da je lani u Školi bluesa na Thrill Blues Festivalu jedan klinac na pitanje "gdje je nastao blues?" suvereno odgovorio "U Trilju".

Nije čudno ni da je glavni moto sedmog izdanja Thrill Blues Festivala "Održimo blues mladim", jer ne samo da su radionice bluesa izvrsno posjećene, nego je i glavna zvijezda ovogodišnjeg izdanja 19-godišnja britanska senzacija Toby Lee, kojeg već nazivaju budućim superstarom bluesa. - Naše radionice su možda i najbitniji dio festivala. Klinci u prosjeku imaju 12 godina, i jedva čekaju učiti o bluesu od najboljih svjetskih bluesera.

Bitno je dakle da nitko tu nije na silu, ali i da svake godine imamo sve više lokalne djece. Oni upijaju svaku riječ, a imaju i puno talenta. Najbolji primjer je Martin Kosovec, koji je bio s nama prije 5 godina u Memphisu a sada je pobijedio na Voiceu i nastupio u Trilju. Mislim da ćemo u budućnosti imati još dosta takvih poput njega, rekao nam je Miro Dimić, direktor sisačke Pop-rock škole, koji godinama vodi i kamp Lonjsko Polje, a s Hrepom vodi i radionice na Thrill Blues Festivalu.

- Usudio bih se reći da je škola bluesa na našem festivalu među pet najboljih u Europi. Naši polaznici će i ove godine otići u najbolje svjetske blues radionice. I to je ono što uvijek govorim. Ovo je obiteljski festival, okrenut mladima. Ovo nije beer nego blues festival, kazao je Boris Hrepić. Jedan od mladih koji dolaze je i Jadran Mihelčić, 19-godišnji Zagrepčanin, koji je u petak s grupom D Blues i otvorio festival. Jadran je upravo završio treću godinu klasične akademije ali je strastveni zaljubljenik u blues, dogodine će predstavljati Thrill Blues Festival i Hrvatsku na svjetskim krovnim Pinetop Perkins Foundation blues radionicama u srcu američkog juga Clarksdaleu, pored slavnog i mitskog raskrižja, istog onog raskrižja na kojem je legendarni Robert Johnson navodno prodao dušu vragu.

Jadran je na splitskom aerodromu dočekao svog vršnjaka Tobyja Leeja i zasvirao na klaviru na kojem je prije nekoliko dana s gudačkim orkestrom milanske Scale svirao i Matej Meštrović. Mlade snage okupirale su pozornicu u Gradskom parku i u petak, prvog dana festivala. Fascinantna je bila Kyla Brox, kći britanske blues legende Victora Broxa, ujedno i pobjednica European Blues Challengea i nagrađivana blues pjevačica.Uz pratnju supruga Dannya Blomeleya na gitari neke od najpoznatijih rock i blues klasika, a posebno je emotivno bilo kada je izvela Cohenovu 'Hallelujah', uz pratnju publike. Kyla je bila oduševljena festivalom, ali i čuvenim triljskim gostoprimstvom, što je posebno istaknula i na Facebooku.

Uz nju, iste večeri nastupili su i Jolly Jumper i Big Moe, iskusni majstori iz Norveške te duo Mathis i Benoît, kojeg čine francuski gitarist, pjevač i producent Mathis Haug i gitarist Benoit Nogaret. Kraj je pripao zvijezdama Voicea Duški Brčić Šušak i Martini Bakić, koje su uz pratnju Thrill All star ekipe oduševile publiku svojim verzijama klasika Janis Joplin, 4 Non Blondes, Beth Hart i drugih. Večerašnji drugi dan nosi naslov ‘Saturday Blues Fever’. Publici su se predstavili Matt Pascale, strastveni gitarist i kompozitor koji svojim izvedbama s bendom donosi svježinu južne Italije, zatim španjolski bend Cat Squirrel, predvođen slavnim britanskim blues producentom Mikeom Vernonom te domaće blues snage Jeremiah's, a publiku je do usijanja doveo Toby Lee.

- Prvi put sam u Hrvatskoj, nisam kod vas bio čak ni kao turist. Ovdje je fenomenalna atmosfera, ne mogu vjerovati da vi Hrvati toliko volite blues. Trilj me podsjeća na Memphis. Definitivno se vraćam u vašu prekrasnu zemlju, rekao nam je mladi, ali iznimno talentirani Toby Lee. Posljednja večer festivala, u nedjelju 7. srpnja, naslovljena je ‘Sunday Blues Bazzar’ i pred publiku dovodi atraktivni novosadski bend The Bad Week, hrvatskoj javnosti poznat kao finalist Supertalent show-a, zatim domaća imena - Valeriju Nikolovsku & Blues Company i Beatles Revival Blues Band te češko-slovačka blues obitelj Petra Börnerová Trio. Festival će kraju svojim nastupom privesti lokalno blues ime OZone.

