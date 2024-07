Festival čistog rocka, odličnog piva i street fooda odvija se u Huzjanovoj

I tko do sada nije, sada zna zašto sve više ljudi voli Jonathan. Riječki indie rock sastav ponudio je na početku Brundanja odličan zvuk, vrhunski doista, i zapravo izvedbu koja spada i u veće europske festivale. Bili su sjajan uvod u dvodnevni Craft Beer, Street Food & Rock Festival kojim Pivovara Medvedgrad obilježava svoj 30. rođendan. Nastavila je apsolutna legenda, Goran Bare i njegove Majke, ovaj puta u klasičnijoj izvedbi, vrteći većinom one najbolje svoje pjesme, hitove poput Ja sam budućnost, Vrijeme je da se krene, Odvedi me, Mene ne zanima a prezentirali su ih na autentičan, gotovo sirov način, izravno i u stalnom kontaktu s publikom. Pa je naravno bio i bis. Drugačije je bilo nego na nedavnom koncertu u Areni, ali i ovaj puta se pokazalo koliko su Majke bezvremenski sastav. Mnogo mladih u publici znalo je sve pjesme, pjevalo s Baretom, odgovaralo na njegove pozive. I onda Let 3. Najveći hitovi kultne grupe, kostimografija, scenografija, komunikacija, kultna riječka grupa uvijek je iznova intrigantna i ne može dosaditi. Ali je zvuk bio sjajan, Dijete u vremenu, Vjeran pas, ostali najveći njihovi hitovi upalili su zapad Zagreba. Mora se reći kako je bina postavljena u Pivovari Medvedgrad dostojna bilo kojeg poznatijeg benda koji je danas na turneji, izvrsna rasvjeta, vrhunsko ozvučenje ni u jednom trenutku nisu dopuštali pad atmosfere.