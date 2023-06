Blues na obali Cetine! U Trilju započelo šesto izdanje Thrill Blues Festivala

Blues se vratio na obale Cetine! Večeras je u Trilju započelo šesto izdanje Thrill Blues Festivala, jedinstvene glazbene manifestacije koja je odavno prerasla Cetinsku krajinu i postala atrakcija poznata u cijelom svijetu. Kao headlineri akustičnog programa prvog dana festivala, u triljskom Gradskom parku nastupili su američki blues acoustic gitarist Michael Roach i engleski usnoharmonikaš Little George Sueref koji će tijekom festivala održati i radionice.

Vidjeli smo i splitski InRoots koji su promovirali svoj EP, te odlični francuski akustični roots duo Two Roots. Mladi blues glazbenici imat će prigodu tijekom sva tri dana festivala nastupiti u dijelu programa Thrill Youth Stage Time. Večeras je tako, uz nekoliko gostiju, nastupio mladi zagrebački pijanist Jadran Miholčić koji strastveno voli i svira blues. Ono što je već postalo uobičajeno svake godine je tradicionalni Welcome Jam, na kojem blueseri u raznim kombinacijama sviraju mnoge poznate hitove. Posebnost Thrill Blues festivala je i bogat popratni program. U Gradskom kinu je izložba velike kolekcije potpisanih vinila, koja stiže iz Makedonije.

Prikazan je i blues dokumentarac “Črni Kastavac” redatelja Igora Modrića, o slavnom bluzeru Jerryju Ricksu koji je zadnje godine života proveo u Kastvu. Ove godine Thrill Blues Festival imaju i Thrill Blues News, blues novine tiskane posebno za ovu priliku i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Na naslovnici je intervju s ovogodišnjim headlinerom Robbenom Fordom. Njega je magazin Musician uvrstio među 100 najboljih svjetskih gitarista. U svojoj bogatoj karijeri svirao je turneje i glazbeno surađivao s Milesom Davisom, Bobom Dylanom, Joni Mitchell, Dizziem Gillespiem, pa čak i grupom Kiss, a prošle je godine bio gost na talijanskom dijelu europske turneje Erica Claptona.

Ovaj vrhunski glazbenik do sada nije nastupao u ovom dijelu Europe, stoga će njegov nastup u subotu Thrill Blues Festivalu ujedno biti i njegov premijerni i ekskluzivni nastup u regiji. Uz njega, svoj nastup je potvrdila i Sharrie Williams, afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', koja je već tri puta bila nominirana za prestižnu nagradu Blues Music Awards, a 2012. je osvojila i nagradu za "Blues Album Of Year". Ove godine posebno mjesto u programu festivala imaju francuski bluzeri. Francuska je jedna od najjačih europskih blues država te hrvatski blues suradnik i prijatelj već 12 godina. Na ovogodišnje izdanje festivala stižu The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu kao prvi francuski i uopće neamerički pobjednici tog svjetskog prvenstva u blues bendovima.

Svoje predstavljanje uživo imat će i mlada francuska blues nada, 14-godišnji Valentin Vasseur, koji će nastupiti s bendom The International Crossroads Project. Vremenske prilike nisu naklonjene blueserima jer za subotu i u Trilju najavljuju kišu. No, direktor festivala Boris Hrepić Hrepa kazao nam je kako će se festival održati. bez obzira na sve. - Pratit ćemo situaciju i prilagođavati se vremenu. Pozivam sve da dođu i ponesu kabanice i kišobrane. Pripremili smo zaista spektakularne nastupe nekih od najvećih imena bluesa, rekao je Hrepić.

>> VIDEO Predstavljanje ovogodišnjeg Thrill Blues Festivala: Stiže i Robben Ford