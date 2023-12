Biste li je prepoznali? Ova mlada pjevačica sudjelovala je u showu 'Hrvatska traži zvijezdu'

Pjevačica Marcela nedavno je objavila svoj prvi samostalni singl "Nismo isti svijet" koji je svoju prvu verziju imao na engleskom jeziku. Marcela je englesku verziju objavila u travnju, a potom se odlučila i preraditi je na hrvatski jezik. Na pjesmi je radila sa svojim timom Danielom van den Brinkom i Delanom Ladurnerom, s kojima potpisuje tekst i glazbu zajedno s producentom Bjørgenom van Essenom.

- Nevjerojatno sam brzo i lako kliknula s dečkima, i tada sam znala da sam pronašla svoj tim, ali i svoj zvuk koji volim nazivati "pop u kožnoj jakni" - kaže pjevačica te objašnjava kako je pjesma nastala:

- Pjesma opisuje težak privatni period kroz koji sam prošla početkom ove godine. S obzirom na to da je tema meni jako bitna, osjećala sam da pjesma mora imati i hrvatsku verziju - pojasnila je.

Osim ove pjesme, priprema i još brojne druge, a publika ju je imala priliku upoznati 2011. godine u showu "Hrvatska traži zvijezdu", gdje je došla do finala te krenula graditi svoju karijeru.

- Moram priznati da mi se danas sve to čini kao jedan predivan san! Najviše čega se sjećam su posebni trenuci u kući gdje smo svi živjeli zajedno puna tri mjeseca, ali sjećam se i toga kako smo svi imali nevjerojatnu dozu adrenalina svaki petak kada bismo išli uživo. Za sada, HTZ mi je sigurno jedno od najljepših iskustava u životu - kaže pjevačica te dodaje:

- Neko sam vrijeme stvarno održavala kontakte s određenim ljudima, pogotovo sam ostala bliska s Majom Bajamić, ali jednostavno se život dogodio i odveo nas na različite strane. Danas se većina nas prati preko društvenih mreža i tu i tamo izmijenimo neke kontakte - kaže.

Nakon showa pridružila se grupi Luminize s kojom je imala i hit suradnju s Marinom Jurićem-Čivrom "Zašto još volim te", koji je godinu dana bio u HRTOP40 najemitiranijih domaćih pjesama. Grupa se razišla 2019. godine, nakon što su imale i nastup na "The Voiceu" Nizozemska.

- Ono što je bilo zanimljivo je da smo zapravo bile prvi bend koji je ikada nastupao na "The Voiceu", jer je to bila prva godina kada su se bendovi mogli prijaviti, a Nizozemska je bila prva zemlja koja je krenula s tim konceptom. Cijelo to iskustvo bilo je jako zanimljivo, i za nas i za produkciju. Upravo zbog sudjelovanja na "The Voiceu", uspjele smo imati solo turneju po Nizozemskoj - prisjeća se Marcela te dodaje da se grupa nakon te turneje razišla, ali da cure i dalje podržavaju njezin rad te su ostale u dobrim odnosima.

Nakon uspjeha s Luminizeom Marcela je objavila i božićnu pjesmu 'Dođi na Božić bar' koja je nastala spontano tijekom lockdowna. Tijekom zadnjih godina radila je brojne obrade, a zbog toga zna i točno s kojom pjevačicom bi voljela snimiti duet.

- Ako smijem sanjati, onda bi to bila Pink. Ali općenito sam veliki fan dueta, tako da sam otvorena za različite suradnje, kako autorski, tako i vokalno - kaže Marcela koja ističe da nema puno slobodnog vremena, ali da ga voli koristiti za kuhanje.

