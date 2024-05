Baby Lasagna prije nastupa: 'Ne samo da sam spreman, nego jedva čekam ponovno izaći na pozornicu'

“Ponekad mi se čini kao da sve ovo samo sanjam, da ću se probuditi i shvatiti da je to sve bio samo san i da sam ja Marko kojem se ovo što se sada događa zbilo samo u snu. Ali, lijepom snu. Sve ovo što mi se zbivalo od Dore do danas, na dan kada nastupam u finalu Eurosonga za mene je novo, dragocjeno iskustvo koje ću pamtiti, siguran sam, cijeli život. Što se nastupa tiče, ne samo da sam spreman, nego jedva čekam ponovo izaći na pozornicu Malmö Arene i zapjevati „Rim Tim Tagi Dim“- kaže Marko Purišić kojega cijela Europa sada zna pod njegovim umjetničkim imenom Baby Lasagna.

Večeras u 21 sat budite uz Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) i Drugi program Hrvatskoga radija (HRT -HR 2) i pratite izravni prijenos 68. po redu Eurosonga na kojem će, nada se cijela zemlja, slaviti Hrvatska i Baby Lasagna.

„Otkako smo ovdje svi nas tretiraju kao favorite, no mi se u našoj delegaciji ne opterećujemo prognozama. Umjesto toga želimo da Marko večeras napravi još jedan nastup za pamćenje, kao što je to učinio u polufinalnoj večeri Eurosonga. Hoće li to Hrvatskoj donijeti prvu pobjedu na Eurosongu doznat ćemo večeras, a dotad možemo reći da je Baby Lasagna apsolutni miljenik kako hrvatske tako i europske publike i samim tim već je pobijedio na ovom natjecanju“- kaže Tomislav Štengl, šef HRT-ove eurovizijske delegacije.

Naš predstavnik, od ukupno 26 izvođača, nastupit će pod rednim brojem 23..

Komentator prijenosa je Duško Ćurlić, urednica prijenosa Snježana Nožinić, producent prijenosa Damir Hanžek, producent projekta Denis Škorput, urednik projekta Tomislav Štengl.

VIDEO Pogledajte probu nastupa Baby Lasagne uoči velikog finala