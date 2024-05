Stanković zbog dočeka Baby Lasagne odgodio emisiju: 'Danas momak ima primat'

joker

Marina nije imala sreće, iz showa je otišla praznih ruku: Biste li znali odgovore na pitanja koje ona nije znala?

Loše je startala već na prvom pitanju: Bio je Lawrence od Arabije i inspiracija Alana Forda – tko je on? A) Alec Guinness B) Peter O'Toole C) Omar Sharif D) Sean Connery Martina se odlučila za odgovor C, a točan je bio B) Peter O'Toole. Više sreće nisu joj donijela ni sljedeća pitanja na koja je u nizu odgovarala netočno, unatoč pomoći koju je imala od jokera.