Sumnjao je da ga žena vara pa ju je odlučio uhvatiti u prevari: 'Istina je bila još gora!'

Jedan muškarac požalio se kolumnistici The Sun-a, Dear Deidre, o tome kako je sumnjao da ga žena vara. "Kad mi je prijatelj rekao da me žena vara, krenuo sam je uhvatiti u zamku. Tako sam jednog dana namjerno došao kući ranije s posla - i zatekao je u krevetu kako se seksa s dvojicom muškaraca", započeo je pismo. Razumljivo, bio je šokiran i ljut pa nije s njom razgovarao više od tjedan dana, piše The Sun.

"Toliko sam šokiran i ljut da nisam razgovarao s njom više od tjedan dana. Ja imam 42 godine, a ona 39. U braku smo deset godina. Sumnjao sam da me vara već mjesecima, ali nisam htio vjerovati. Bilo je puno znakova. Bila je tajnovita, neljubazna i nekomunikativna. Onda mi je prijatelj rekao da mora razgovarati sa mnom. Rekao je da mu je žao, ali je mislio da moram znati da je pronašao profil moje žene na stranici za upoznavanje", nastavio je.

Prvo je bio ljut na njega i rekao mu da sigurno griješi, no dio njega znao je da govorio istinu. On je, naime, vozač kamiona i često ga duže vrijeme nema kod kuće, što, kako kažem njegovoj ženi daje puno prilika za aferu. "Trebao sam se tada suočiti s njom, ali nisam imao hrabrosti. I u svakom slučaju, vjerojatno bi lagala. Pa sam joj prošli tjedan rekao da odlazim na tri dana, a išao sam samo na dva. Trećeg dana vratio sam se kući sredinom poslijepodneva. Čuo sam zvukove iz spavaće sobe iznad. Tresući se, popeo sam se na kat i otvorio vrata, očekujući da ću je vidjeti s ljubavnikom. Na moj šok, bila je gola u krevetu ne samo s jednim, već s dva tipa. Morao sam pobjeći dolje i van prije nego što sam nekoga udario. Od tada nisam mogao ni pogledati svoju ženu, a kamoli razgovarati s njom. Stalno se ispričava, ali ja sam previše pun bijesa i povrijeđenosti. Ne znam što da radim", napisao je.

Deidre mu je odgovorila da razumije da je šokiran i ljutit, ali da izbjegavanje žene samo produžuje bol i jad, te da se situacija neće riješiti sama od sebe. "Ne kažete želite li to pokušati riješiti. Ali bilo kako bilo, sada je vrijeme za razgovor. Ona to očito želi. Budite iskreni s njom o svojim osjećajima, recite joj koliko se iznevjereno osjećate i pitajte je zašto je odlučila prevariti. Bit će teško prevladati slike onoga što ste vidjeli. Ali ako oboje želite ponovno izgraditi povjerenje i učiniti da vaš brak funkcionira, to je moguće uz trud i vrijeme. Također razmislite o savjetovanju za parove", savjetovala je.