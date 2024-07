Milijarder u ratu s vlastitom obitelji: 'Zašto ne daš djeci da ju posjete, ona umire...'

Nakon što je slavnog milijardera Elona Muska javno prozvala kći Vivian, Musku se sada na društvenoj mreži X obratila i Sandy Garossino, inače majka njegove bivše partnerice i majke njegove djece Grimes. Elon i Grimes inače imaju troje djece, a kako Sandy tvrdi, Elon ih zadržava kod sebe i ne dopušta im da posjete svoju prabaku u Kanadi.

"Dragi Elone. Bilo je lijepo vidjeti te na Dan očeva. Nadam se da si dobio čestitku koju sam pomogla napraviti X-u. Bio je jako ponosan na nju. Pišem ti ovdje jer je to jedini način da dođem do tebe. Kao što znaš, moja 93-godišnja majke je sada na palijativnoj skrbi na kraju svog života", započela je Sandy u svojoj objavi. Kako je napisala, njihova prabaka "čezne za time da vidi i drži Claireinu djecu po posljednji put". Istaknula je i da prabaka nije upoznala najmlađe Muskovo dijete, Techno Mechanicusa. "Bila je oduševljena jer su djeca planirala posjetiti ju i proslaviti njezin rođendan ovaj vikend. Ali, te su se nade srušile kad je putovanje otkazano", dodala je.

"Uznemirava me to što sam saznala da djeca ne mogu doći jer zadržavaš njih i njihove potrebne putovnice od Claire. Bilo je još više zabrinjavajuće vidjeti tebe i X-a na televiziji tijekom Olimpijskih igara jučer, nakon vašeg putovanja u Washington ranije ovog tjedna", poručila je pa dodala:

"Gdje su ostala djeca i s kim? Trebali su biti s njihovom majkom. Očekivali smo ih u Kanadi." Potom je Elonu poručila da ispoštuje dogovor i "vrati djecu". "Molim te Elone, preklinjem te. Ovo je toliko bolno za moju majku i zabrinjavajuće za djecu. Inače, ako se prisjetimo, Musk se prije nekoliko dana sukobio sa svojim transrodnim djetetom Vivian Jennom Wilson. Jednom je prilikom, u intervjuu s Jordanom Petersonom, rekao da je bijesan zbog nje te je istaknuo i da je "izgubio sina" kojeg je ubilo nešto što on naziva "woke virusom". Potom se oglasila Vivian, koja je nekad bila poznata kao Xavier, koja je rekla da "izgleda dosta dobro za jednu mrtvu ku**". Istaknula je i da se ona odriče Muska, a ne obrnuto.

Dear Elon @elonmusk



It was nice seeing you on Father’s Day. I hope you got the card that I helped X make. He was so proud of it.



I’m writing here as the only way I have to reach you.



As you know, my 93 year old mother is now at end-of-life palliative care.