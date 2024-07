Pomorski stručnjak: 'Oliver je siguran za plovidbu, Jadroliniju napadaju zbog osobnih interesa'

Velika bura digla se prijašnjih dana oko Jadrolinijinog broda "Oliver", koji je u četvrtak stao na putu prema Veloj Luci, gdje je prevozio oko 300 putnika na manifestaciju "Trag u beskraju", posvećenu Oliveru Dragojeviću. Podsjetimo, ovo je prvo ljeto kako trajekt Oliver plovi iz Splita prema Veloj Luci. Jadrolinija je ove godine kupila trajekt star 27 godina za 12 milijuna eura bez PDV-a i potrošila dodatnih 2,7 milijuna eura na remont. Brod je plovio u Grčkoj i zvao se Hermes, a Jadrolonija ga je nazvala Oliver te plovi na liniji Split – Vela Luka – Ubli. Zaplovio je 20. svibnja ove godine nakon remonta u brodogradilištu Viktor Lenac. Mnogi su ovak kvar iskoristili kako bi napali Jadroliniju, pa čak i samu manifestaciju "Trag u beskraju". Je li zaista Jadrolinija kriva pitali smo Igora Vidovića, dugogodišnjeg eksperta i umirovljenog ravnatelja Hrvatskog registra brodova.

- Dugo sam radio s Jadrolinijom i mogu vam reći kako sam uvjeren da oni ne bi dobili dozvolu za brod koji se kvari. Svaki brod mora dobiti dozvolu od Hrvatskog registra brodova. Jadrolinija kao kompanija ima i certifikat da sigurno upravlja tim brodovima. Budite uvjeren da Registar ne bi izdao dozvolu da taj brod nije siguran. Upoznat sam s kvarom koji se dogodio brodu "Oliver". Takve stvari događaju se svugdje u svijetu. Vama se i na automobilu može dogoditi da jedan običan senzor zaustavi motor i da više ne možete dalje. Ovo što se dogodilo brodu "Oliver" je jedan beznačajni, ali i neuobičajeni kvar. Kada ga je posada detektirala, riješili su ga u pet minuta. Bio je problem otkriti ga, jer nije specifičan. I od toga se stvorila fama da brod nije siguran. Stalno se provlači kroz javnost da brodovi nisu sigurni, a to nije istina. Naši brodovi su itekako sigurni, kazao nam je Vidović i dodao kako je zlobno da pojedini ljudi s tim izlaze u javnost.

- Stvarno mi nije jasno zašto su neki ljudi tvrdili kako "Oliver", ali i drugi brodovi nisu sigurni. Rekao bih da tu vladaju i neki osobni interesi, kaže Vidović i dodaje kako se stalno spominje da brod nema emergency generator odnosno generator koji bi se trebao uključiti u slučaju iznenadne krizne situacije. Riječ je o dodatnom generatoru koji osnovne funkcije broda opskrbljuje električnom energijom u slučaju nestanka glavnog napajanja.

- "Oliver" umjesto generatora ima baterije i zadovoljava sve uvjete Europske unije. Ti propisi imaju 300 stranica i najsavršeniji su na svijetu. Taj brod je zadovoljio sve rigorozne uvjete, stoga vam još jednom ponavljam kako se ne smije uznemiravati javnost pričom da su Jadrolinijini brodovi nesigurni, istaknuo je Vidović.

VIDEO: Pogledajte odličnu atmosferu s trajekta Oliver koji je uplovio u Velu Luku

Inače, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta izvijestio je u petak da je tehnički problem na trajektu Oliver bio uzrokovan kvarom izmjenjivača topline kompresora zraka, zato je dolazilo do pregrijavanja motora, što je izazvalo zastoj broda s više od 300 putnika i kašnjenje od šest sati. "Čim je ustanovljen uzrok, sustav je prebačen na drugi kompresor te je nakon ozračivanja sistema brod nastavio s plovidbom", priopćio je Sopta i izrazio žaljenje radi neugodnosti prouzročenih putnicima.

Ustvrdio je kako se problem s Oliverom nestručno i nekompetentno komentira u medijskom prostoru, naročito u kontekstu generatora u nuždi, sa čime uzrok problema nema veze. Sustav Jadrolinije je stabilan, a razdoblje turističke sezone je oduvijek bilo najveći izazov s preko 600 polazaka brodova dnevno. Problemi se, kaže Sopta, rješavaju promptno, što je dokazala posada broda "Oliver", koja je detektirala problem i dovezla brod do luke.

Blaćenje broda, ali i Oliverovog imena nisu dobro dočekali ni njegovi prijatelji i suradnici. Naš poznati skladatelj Tomislav Mrduljaš je ispred splitske Hrvatske glazbene unije i predložio da se brod nazove imenom našeg velikog pjevača.

VEZANI ČLANCI:

- Mi smo to predložili s najboljom voljom i namjerom i zahvalni smo što je prihvaćen taj naš prijedlog. Smatramo da je napravljena fantastična stvar na koju se sada baca sjena u nekim medijima. Bio sam na tom brodu, brod je fenomenalan. To je brod koji svojom kvalitetom i veličinom udovoljava svim Lučanima. Mislim da se nepošteno baca sjena na nešto što ne treba. Svi se brodovi kvare. I sam sam upravo s Oliverom plovio, pa su nam se kvarili i novi brodovi. Tko zna što je more i što je brod, zna da se brod kvari. Ponosan sam što je upravo brod dobio Oliverovo ime, mislim da bi i on bio ponosan na to. Ni ulica ni spomenik ne nose tu težinu kao brod, kazao je Mrduljaš.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu