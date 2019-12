Mihaela se hvali novim dečkom! Nakon showa promijenila izgled i zaboravila na 'Savršenog'

U dramatičnoj završnici showa 'Gospodin Savršeni' 22- godišnja Mihaela Muhvić ostala je kratkih rukava. Umjesto nje, Mijo Matić odabrao je šest godina stariju Slovenku Nušu Rojs. njihova ljubav nije potrajala, no zato se sreća na ljubavnom planu osmjehnula Mihaeli i to nedugo nakon showa.

Na društvenim mrežama pohvalila se novim dečkom s kojim je ovih dana uživala u blagdanskoj atmosferi u Poreču. U svjetlećoj kugli ljubila se sa svojim novim odabranikom. - Ti si moje svijetlo u tami - napisala je Mihaela uz zajedničku fotografiju koju je do sada lajkalo gotovo sedam tisuća njezinih pratitelja. Identitet svog odabranika još uvijek čuva u tajnosti, no to ni ne čudi s obzirom na to da su tek odnedavno u vezi.

Foto: Instagram

- Točno je. Veza je još uvijek svježa, ali zasad mogu reći da sam na ljubavnom planu zaista zadovoljna - kazala je potkraj studenog Mihaela za RTL.

Osim toga, otkrila je i kako provodi vrijeme otkako više nije u vili Gospodina Savršenog. - U posljednje vrijeme dosta putujem. Sa mnom na izlete uvijek idu meni jako bliski ljudi. Ponekad dečko, ponekad prijateljice, a ponekad majka. Otkako je show završio, moji se dani čine znatno kraći nego što uistinu jesu. Radim i dalje isti posao, samo što sada uz njega imam i dodatne izvore zarade. Uz sve to, kombiniram i druženje s ljudima do kojih mi je stalo tako da su moji dani u cijelosti ispunjeni - otkrila je Mihaela koja je nakon svog izlaska iz showa promijenila i izgled.

Doduše, ne previše. Korigirala je tek usnice. - Da, povećala sam ih, ali ne previše. Sviđa mi se kako sada izgledaju, a u showu su nas često šminkali i izvan linije usana pa sam se tako sada počela i sama šminkati. Hijaluron koji imam izlazi iz usana za četiri mjeseca – otkrila je svojim obožavateljima na Instagramu.