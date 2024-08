Martina Mršić: 'Uspješne ljude biramo na temelju istraživanja, pojedinačno i kao redakcija'

Na Poslovni.hr nedavno je krenuo novi serijal podcasta pod nazivom "20 za 20", u kojima Martina Mršić razgovara s nizom ljudi od kojih se očekuje da u idućih 20 godina krase naslovnice i budu oni o čijim uspjesima će izvještavati sa zadovoljstvom.

Kako je nastao podcast "20 za 20" i po čemu se razlikuje od vaših prethodnih podcasta?

Podcast" "20 za 20" nastao je povodom obilježavanja 20 godina Poslovnog dnevnika na ideju glavnog urednika Poslovnog Dnevnika Vladimira Niševića. Razgovarali smo kako je redakcija u tih 20 godina otkrila, pratila i rasla zajedno s najvećim imenima hrvatske gospodarske scene i kako povodom te vrlo važne obljetnice u hrvatskom medijskom prostoru želimo stvoriti emisiju koja će nagovijestiti novi val hrvatskih vizionara, ljude koji imaju ideje, stvaraju dodanu vrijednost u našem društvu, ali nemaju dovoljan medijski prostor koji zaslužuju i kako je to PD radio prije, nastavit ćemo i dalje. Poticati business duh, poduzetništvo, rezultate, dijeljenje ideja i okupljanje novog business communityja koje će obilježiti i idućih 20 godina. Želimo proširiti poslovnu zajednicu, jer zašto bi to uvijek bili samo IT, financijska ili telekomunikacijska industrija koje vidimo u naslovima poslovnih rubrika. Poslovnih uspjeha i zanimljivih priča ima i u drugim industrijama, u kulturi, glazbi, znanosti, poljoprivredi, medicini, kreativnim industrijama, poslovne ideje i uspješne priče su svuda oko nas i to je cilj, samo ih trebamo znati prepoznati i dati im pažnju koju zaslužuju. Podcast se razlikuje od "Business talks by MM", mog prethodnog podcasta, u kojem sam bila voditeljica i uz jaku novinarsku redakciju intervjuirala velika imena domaćeg biznisa T-Com, Nestlé, Raiffeisen banku, Zagrebačku burzu... Tu je bio i vrlo uspješni serijal kratkih edukacijskih podcasta, ponajviše za manja i srednja poduzeća, "Mali savjeti za veliki biznis" koji su u tri minute obrađivali teme iz područja osobnog razvoja i marketinga i tržišne komunikacije. Emisija "20 za 20" su dulji intervjui, u trajanju od 20 minuta, snimani u neformalnom tonu, s ljudima koji razmišljaju out of the box, koji su obećavajući, koji imaju nekonvencionalne ideje, u povojima su ili već rade, ali svakako predstavljaju nove hrvatske vizionare i imena o kojima ćemo tek čitati idućih 20 godina. Snimamo na samom mjestu njihovog djelovanja i to emisiji daje jedan poseban dinamičan štih, stil je razgovoran, prilagođen modernom načinu komunikacije na društvenim mrežama, ne studijski standardni format. Out of the box s out of the box sugovornicima! Ovaj put ja sam u ulozi istraživačke novinarke, voditeljice i producentice.

Rekli ste da vam je cilj predstaviti uspješne ljude u Hrvatskoj neovisno o tome djeluju li na polju znanosti i umjetnosti ili poduzetništva i inovacija. Tko su ti ljudi, kako ih birate?

Biramo ih na temelju istraživanja, pojedinačno i kao redakcija. Istraživanja preko Linkedina, Facebooka, ostalih mreža, networkinga, poznavanjem poslovne zajednice, na temelju preporuka. Na kraju emisije uvijek pozivamo i gledatelje da se jave ako imaju dobru priču za nas, ideju, proizvod, djelovanje koje je vizionarsko, inspirativno, drugačije, izvan okvira, koje obećava i predstavlja inovaciju u razmišljanju i djelovanju, tko je idući hrvatski Rimac, Infobip ili tvrtka ili pojedinac koja će tek puniti medijske stupce svojim uspješnim pothvatima? Vrlo je uzbudljivo i smatramo da ima mnogo takvih primjera i da na taj način stvaramo novi medijski prostor za njih, pomažemo im, potičemo i predstavljamo dobre primjere za druge, za cijelu zajednicu, jer mi smo oduvijek bili platforma koja okuplja poslovni svijet i mjesto dijeljenja znanja. Ovo je sada još jedna stepenica iznad, povodom važne obljetnice, gledamo u budućnost zajedno s našim sugovornicima, razaznajemo sto je "next hot thing" i zajedno postavljamo trendove.

Iza vas su već dvije emisije, možete li nam otkriti što ćemo gledati u idućim?

Gledali smo i jednu ekskluzivu. Ženu koja rijetko kada daje intervjue na domaćem terenu, Hrvaticu koja je globalno aktivna, izgradila je svoj brand i radi ruku pod ruku s najvećim imenima u području osobnog razvoja i neuromedicine, tj istraživanju mozga i tijela. Ona je Petra Brzović. Potom ćemo gledati odličan primjer novog vodstva i vizije koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, nove mlade ravnateljice koja je zasukala rukave i preusmjerava djelovanje najvećeg hrama hrvatske glazbe, Ninu Čalopek... Slučajno, a možda i znakovito, ali eto, sve su žene za početak. No, već pripremamo i goste iz Osijeka, muške snage iz područja investicijskih fondova, IOT rješenja... Bit će svega i vrlo zanimljivih sugovornika iz raznih područja djelovanja.

Koliko je danas teško u Hrvatskoj biti poduzetnik?

Biti poduzetnik je divno. Sloboda, biti digitalni nomad, razvijati projekte koje želiš, stvarati osobni trag i ime na tržištu... Međutim, nije dobro ako se razboliš. Nisi dovoljno zaštićen i ne možeš si priuštiti "luksuz da nisi dobro". To će se, sigurna sam, promijeniti s vremenom, kao i činjenica da nemaš iste kreditne uvjete i da su oni smanjeni ako si paušalni obrtnik ili manji mikro lifestyle poduzetnik koji nema želju imati veću tvrtku i zaposlenike i tendenciju velikog rasta. Ja sam trenutno posvećena snimanjima kao podcasterica za Poslovni dnevnik te za privatni podcast "MM bez cenzure" u kojima na posve direktan način bez rukavica obrađujem tabu teme u našem društvu. Istovremeno se, s obzirom na promjenu mojih vrijednosti u životu, vraćam korporativnom svijetu na duže staze, nastavljajući svoju dugogodišnju karijeru u području komunikacija i marketinga. Sretna sam i ponosna što imam uspješnu petogodišnju poduzetničku karijeru iza sebe jer to me mnoštvo toga naučilo, ponajviše otpornosti, stres menadžmentu, strpljivosti i naprednoj prodaji. Snimat ću uvijek, jer to je moja strast i ljubav. Još kao mala rekla sam da ću biti novinarka i intervjuirala sam imaginarne goste s grisini štapićima kao mikrofonom, dok me starija sestra snimala s VHS kamerom. E da mi je naći te kazete! Sjećam se da je jedan od mojih imaginarnih gostiju govorio o turističkim rezultatima u Zagrebu. Bas sam vizionarka! Završila sam televizijsko novinarstvo i već na drugoj godini faksa počela raditi na televiziji tako da to mi je u krvi...

