Marijana Mikulić iskreno: Morali smo probijati i strahove i sramove, i moje i njegove odlaske psiholozima

Glumica Marijana Mikulić nedavno je na društvenim mrežama napisala kako njezin najmlađi sin Jakov ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime. O tome je odlučila pričati javno kako bi ukazala koliko se dugo čeka terapija koja je ključna za poboljšanje stanja i napretka kod djece koja imaju ovakve i slične probleme kao njezin sin.

- Jako dug i frustrirajuć put dok je prihvatio išta raditi sa mnom. Prvi pregled logopeda, uputa za kompletnu obradu, zadnji u nizu pregleda je za šest mjeseci. Pitam pa kada će doći na red terapija ako godina dana treba od narudžbe do zadnjeg pregleda. 'Ma budete Vi ušli na listu s terminom prvog pregleda.' Nećemo nikog zvati da 'gura', ima vremena." otkrila je prije nekoliko dana Marijana koja kaže da njezino dijete od prvog naručivanja kod doktora do početka terapije treba čekati više od godinu i pol. - Obavili zadnji pregled, došla uputa da se uključi dijete u terapiju, zovem za termin, kaže 6-9 mjeseci se čeka termin terapije. Od prvog naručivanja na pregled do prvog termina terapije preko godinu i pol - ispričala je Marijana i otkrila kako su na kraju odlučili Jakova odvesti privatno na terapije jer nisu mogli čekati toliko i njezin sin već sada pokazuje velike pomake i napredak, a glumica se na kraju ove objave pitala zar se baš u svakoj situaciju i za svaki problem u ovoj državi treba imati vezu. O ovoj temi pričala je sada i za IN Magazin.

- Već s prvim sinom sam prošla taj nekakav nespecifični razvoj, samo je on imao druge poteškoće. On ima motorički nemir i nedostatak koncentracije, stoga svake dvije godine ide na psihološku razvojnu procjenu kako bi imao poseban pristup u nastavi, on pak ima drugi problem - rekla je Marijana i dodala kako je o poteškoćama drugog sina odlučila javno pričati i osjetila je potrebu da iskoristi medijski prostor kako bi ukazala na ovaj problem s kojim se suočavaju mnogi roditelji, a puno je njih čija djeca imaju puno veće probleme i pomoć stručnjaka im je potrebna hitno a ne nakon godinu i pol od uočavanja problema.

Opisala je i kako su se u vrtiću i školi suočili s etiketiranjem njihovih sinova te kako se na početku nije snalazila u toj situaciji.

- Od etiketiranja u vrtiću, u školi, nenamjerno ni od koga, ometa nastavu, smeta drugoj djeci, naravno da se bune. Dok sam se snašla, prošlo je dosta vremena, ali smo se snašli. Morali smo probijati i strahove i sramove, i moje i njegove odlaske psiholozima, i zajedno i posebno. Zato se ovaj put nisam uplašila, nego sam odlučila reagirati odmah - rekla je Mikulić.

