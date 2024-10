Marijan Ban se ne pojavljuje u javnosti sedam godina, a sada je objavio novu snimku za koju je imao poseban povod

Jedan od najpozantijih hrvatskih ali i najkontroverznijih skladatelja i tekstopisaca ovih prostora Marijan Ban prije sedam godina povukao se iz javnosti i više ne nastupa. Fanovi Daleke obale bi sigurno bili oduševljeni da legendarni ban ponovno zapjeva, stoga ih je oduševila njegova verzija verzija Gibonnijeve pjesme "Udica", koju je objavio na društvenim mrežama.

Inače, Gibonni je nedavno predstavio svoju knjigu poezije “Banderas de un imperio hundido ("Zastave potonulog carstva"), koju je izdavačka kuća Isla Negra objavila na španjolskom jeziku za područje Latinske Amerike. Njegove pjesme na promociji u Hvaru čitali su Saša Lošić iz Plavog orkestra, glumac HNK Split Trpimir Jurkić, te hvarski profesor Milan Lakoš, a Marijan ban je sve oduševio poslavši svoju recitaciju "Udice". Sada je tu snimku objavio na društvenim mrežama i oduševio fanove.

Gibonni je nekidan imao u Hvaru promociju knjige njegove poezije prevedene na španjolski jezik. Za tu priliku sam odrecitirao meni posebno dragu pjesmu Udica. https://t.co/wvvwHpBJhn — Marijan Ban (@ruzina) October 23, 2024

"Gibonni je nekidan imao u Hvaru promociju knjige njegove poezije prevedene na španjolski jezik. Za tu priliku sam odrecitirao meni posebno dragu pjesmu Udica", napisao je Ban.

"Vi ste gospodine Ban savršenstvo bez muzičke mane, uveseljavajte nas još dugo dugo svojin pismama, živili", "Udica je prava udica za dušu", "Marijane Bane, kako si dobia oni duboki pripovjedački glas? Ajde podili mi tajnu", napisali su mu pratitelji.

Inače, Ban je nakon dugo godina prvi put u medijima progovorio ovog ljeta u petoj epizodi dokumentarnog serijala "Zauvijek autor" redatelja Tonija Volarića koja je bila posvećena Neni Belanu.

"Oba puta je Neno ima koncert u Tvornici u Zagrebu, a ja sam trebao bit gost. Prvi put me uhvatila viroza ogromna, nisam nikako moga doć, iz kreveta sam se ispriča publici i preko mobitela sam posla poruku. Drugi put su svi putevi iz Dalmacije za Zagreb bili zatvoreni. Ja i Jadran Vučković iz Daleke obale smo bili spremni i čekali hoće li otvorit neku cestu bilo koju bilo kako da dođemo. Nisu otvorili i ta dva puta sam se baš osjeća bezveze, ali nisam uopće kriv“, pričao je Ban.

"Da nema Belana ne znam bi li se ja uopće bavija glazbom, bi li te pisme išle naprid. On je jedini, glavni, prvi i jedini krivac za to. Ja sam često bija u klubu doli jedriličarskom u „Mornara. A Đavoli su krajem '84. imali tamo svoj prvi koncert. Mi nismo ni znali tko je taj bend, ali kako je to u klubu, dobro je. Ja kupija dvi karte, na kartama pisalo gost iznenađenja. Ja pitam tko je gost iznenađenja ovi govore to si ti. Ja govorim dobro vrati mi lovu za karte, ovi govori neću. Tako da to je bija moj prvi javni nastup u životu“, kaže Ban u dokumentarcu.

Bivši frontmen grupe Daleka obala djetinjstvo je proveo u Kaštel Gomilici, a u Split se doselio kao desetogodišnjak. Ima mlađe sestru i brata koje je često morao čuvati. Nije se u ranoj mladosti uopće činilo da će poslije igrati tako važnu ulogu na domaćoj glazbenoj sceni, jer je završio smjer mehanika u tamošnjoj srednjoj Tehničkoj školi. Ali, glazbu je donijelo more.

Naime, počeo je jedriti, već sa 14 godina prešao u najtežu klasu, a potkraj sedamdesetih bio čak i juniorski prvak Hrvatske. Logičan izvor prihoda bilo je skipiranje, a često se na plovidbama znalo zapjevati, pa Ban odlučuje savladati osnove gitare.

- U Mjesnoj zajednici na Blatinama u kojoj su probe imali Đavoli, stajala je stara neočuvana gitara, pojavio se Ban i počeo svirati pjesmu 'Valovi'. Meni se svidjela atmosfera pjesme, počeo sam svirati usnu harmoniku. Zvučali smo prilično blueserski i ta je ekipa iz Mjesne zajednice oformila prvi bend koji se zvao Ban i glomazni otpad. Uvježbali smo četiri pjesme za prvomajski nastup u splitskom klubu Stop, ali ja sam uoči samog nastupa pokupio upalu pluća i nastup tog benda nikada nije održan, nego je Ban nastupio sam s gitarom - kazao je basist i dugogodišnji Banov prijatelj Boris Hrepić Hrepa.

Prvu probu održali su na Bačvicama, prosvirali su prvih par pjesama i tu kreće priča grupe Daleka obala. Manje je poznato da je Ban već tada, dakle nekoliko godina prije objavljivanja, napisao glazbu i tekstove za nekoliko desetaka pjesama koje će se poslije naći na albumima benda. Pjesme koje bi Ban donio na probe, bend je prilagođavao sebi, transponirali bi neke od njih iz dura u mol, stvarajući polako svoj zvuk. Ban je na pozornici bio zabavan, imao je karizmu i nije se držao rokerskih klišeja s puno priče, a imao je i specifične pjesme, originalan izričaj. Prvi su pravi nastup sa ulaznicama i plakatima imali u kinoteci Zlatna vrata, 27. studenog 1988..

Dakle, prvi je album benda, nazvan "Daleka obala", objavljen predratne 1990. a već na prvo preslušavanje pjesama kao što su "Daleka obala", "Valovi", "14 palmi", "Noć je prekrasna" ili "Tonka", bilo je jasno da su Ban i bend ovdje da ostanu. Posebno je važna tada bila pomoć dvojice "Đavola", producenta albuma Dragana Lukića Lukyja i Nene Belana koji je na svim pjesmama otpjevao prateće vokale.

Nakon raspada originalne Daleke obale Ban je zatim deset godina nastupao s Diktatorima, a onda se povukao sa scene 2017. godine.

Kazao je kako njegovo zdravstveno stanje nije najbolje. Liječnici su mu otkrili kilu i aritmiju srca.

– Na sreću, bolest sam otkrio na vrijeme. Moglo je biti pogubno. Četiri doktora su me pregledavala. Ne smijem svirati dok me ne dovedu u red. Vidjet će se sve nakon nalaza. Zasad znam da imam aritmiju i kilu. Sad tek treba ići u detalje, da me ‘skeniraju’. Onda će odrediti terapiju – kazao je Ban i dodao kako je sve posljedica opterećenja i stresa.

