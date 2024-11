Marija iz 'Života na vagi' otvorila dušu: 'To sam rješavala suzama, rezanjem... Rezala bih ruke i noge'

Marija Novak natjecateljica je nove sezone showa "Život na vagi" i na prvom vaganju je imala 163,1 kilograma, a sada uspješno skida kilograme. Marija je u emisiji odlučila progovoriti o teškim trenucima koje je proživjela, te je trenerici mirni otkrila da se kao dijete samoozljeđivala. "Psihologica je rekla kako nećemo načimati te stvari sada jer ako to napravimo, da neću uspjeti u ovom procesu. Dala mi je savjet da, kada izađem van, nastavim s psihoterapeutom za traume" rekla je Marija, te izjavila kako se ne može sjetiti.

"Ne mogu se sjetiti nijedne traume. Svjesna sam da sam ih prošla, svjesna sam stvari koje sam radila zbog njih. Svjesna sam ljudi koji su sudjelovali, ali što se točno dogodilo, ne znam", dodala je. Trenerici je priznala kako se sjeća da se samoozljeđivala, ali ne i točno što se događalo. "To sam rješavala suzama, rezanjem... Rezala bih ruke i noge. Drugačije nisam znala. Nisam htjela svoje opterećivati. Počelo je s 12 godina. Skrivala sam to i kad si u takvoj situaciji, možeš pronaći način da to sakriješ od obitelji", napomenula je.

"Kažnjavala sam sebe jer sam mislila da sam ja kriva što se neki ljudi tako ponašaju prema meni. Najviše je utjecalo maltretiranje vršnjaka. Uvijek sam bila meta", zaključila je.

Prodavačica Marija Novak dolazi iz Vukovara i kaže kako je cijeli život imala problema s viškom kilograma. „Naučena sam na svoje tijelo takvo kakvo je. Ne volim ga, ali nije da ga se sramim. I to će se uskoro promijeniti jer uz pomoć ovog procesa, sigurna sam da ću zavoljeti svoje tijelo. Želim promijeniti svoju prehranu i naučiti se zdravo hraniti, a tako ću promijeniti i izgled“, kaže simpatična 25-godišnjakinja, ne skrivajući kako su je u školi često vrijeđali zbog debljine, a to su radili i njezini najuži članovi obitelji.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

„Moja motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su moje bake koje su me na neki način vrijeđale zbog kilograma i govorile mi da neću moći imati djecu zbog toga“, objašnjava Marija koja bi u budućnosti voljela postati majka. Na predstavljanju je rekla da je svjesna svojeg problema i odlučna je u tome da ga riješi. "Oduvijek sam bila bucka, ali najveći problemi krenuli su kada sam 2018. godine išla raditi sezonu na Cres. Tamo sam se naglo udebljala, oko tridesetak kilograma", priznala je Marija.

VIDEO Uhićen je Esmir iz 'Života na vagi', nanio je teške ozljede svom sugrađaninu koji je bio i u komi