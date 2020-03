Maja Šuput se suočava s velikim gubitkom: 'Razumna sam osoba, ali strahujem više nego ostali'

Koronavirus proglašen je pandemijom. Kreativna, kao i ostale industrije, trpi velike gubitke, a brend Maje Šuput "Majushka" posebno je pogođen okolnostima jer je pjevačica ovog proljeća trebala lansirati luksuzne talijanske proizvode i morala je otkazati sve nastupe do sredine travnja.

Za najnoviji broj Glorije, Šuput je otkrila da je morala otkazati sve nastupe do sredine travnja, ali i da joj veće brige od financijskih predstavljaju one vezane uz sam koronavirus. Ne brine ona za sebe, kaže, već za svoje suradnike kojima je to jedini izvor prihoda, a riječ je čak o dvanaest ljudi: prateći bend, menadžerica, ton-majstor, vozač, tjelesni čuvar...

Ova situacija za Maju predstavlja pad posla i financijski gubitak, ali ne u smislu svadbi na kojima često pjeva i čija sezona tek kreće u travnju, već na poslovanje njezina brenda za koji gotovo sve uvozi iz Kine.

– Najviše uvozimo iz Kine, pa kad je ondje počela epidemija koronavirusa, trgovanje je bilo prekinuto na dva mjeseca. Iako imamo mnogo prodajnih mjesta diljem Hrvatske, a od ovog proljeća krećemo i s izvozom u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, naši kupci to, srećom, nisu osjetili. Imali smo dobru zalihu, a kad se ona počela topiti, promet s Kinom je ponovno otvoren – objašnjava pjevačica koja je zbog svega usporila radni ritam te će konačno nakon godinu dana stanke objaviti novu pjesmu i prigodni videospot. Maja je kazala i kako je razmuna osoba, ali misli da od virusa strahuje više nego ostali.

Ipak, na kraju dana najviše je brine koronavirus i njegov utjecaj na zdravlje.

– Razumna sam osoba, ali mislim da od virusa strahujem više nego ostali. Vijesti su mi najdraža emisija pa mi je glava puna svega. Redovito pratim što se u kojoj zemlji događa i više se bojim same bolesti nego financijskog gubitka. Nikad u životu nisam ostala u bolnici pa me ta pomisao užasava. Stoga sam rekla mužu: “Ako idem ja, ideš i ti. Ležat ćeš pokraj mene”. I odmah kihnula u njega – rekla je Maja.