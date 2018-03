Maja Bajamić kao Aretha razvalila i odnijela prvu pobjedu!

Počela je nova sezona popularnog showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato". Osam fantastičnih izvedbi redale su se jedna za drugom, a pobjedu prve emisije odnijela je Aretha Franklin, odnosno Maja Bajamić koja je ocjenjena kao najbolja transformacija prve epizode. Bila je to iznimno zahtjevna transformacija, a Maja je njome osvojila žiri, ali i pojedine kolege koji su je nagradili dodatnim bodovima. Zahvaljujući Majinoj pobjedi Nova TV će 10 000 kuna donirati udruzi ''Ljubav na djelu'' iz Zagreba.

Najveće iznenađenje pete sezone definitivno je uslijedilo nakon uvodne, spektakularne točke bivših natjecatelja, odnosno svih dosadašnjih pobjednika showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nakon što smo Nives Celzijus, Damira Kedžu, Sašu Lozara i Marija Petrekovića vidjeli u sjajnim transformacijama i uživali u njihovom uvodnom zajedničkom nastupu u kojem su bili transformirani u Coolia, Britney Spears, Eltona Johna i Tinu Turner, oni su zauzeli svoje pozicije za stolom žirija, vratili se u ''prvobitn ostanje'' i prva emisija je mogla i službeno krenuti.

Foto: Nova TV

Davor Dretar Drele probio je led prvim nastupom u showu, a izvedbom ''Svijet glamura'' od Hladnog piva te izazvao raznolike reakcije. Nives Celzijus se i sama prisjetila kako je bilo biti Mile Kekin jer je i sama imala ovu transformaciju. ''Na trenutke sam zaista čula Milu Kekina, svaka čast. Bojala sam se da će biti karikatura, ali ne, bio si izvrstan'', izjavila je članica žirija. Da je najbolji nastup do sada, rekao je Damir Kedžo, no i dodao: ''Meni je ovo genijalo i također razmišljam o dvanaestici''.

Foto: Nova TV

Saša Lozar kazao je kako mu nema ništa za prigovoriti. Drele se potrudio dobiti i naklonost žirija, pa ih je prije njihovih komentara počastio čvarcima.

Kao Beyonce se, nakon Maria Petrekovića, Lane Jurčević i Saše Lozara u prethodnim sezonama, okušao i glumac Matko Knešaurek.

''Fali malo mekanoće i fleksibilnosti, ali imao si te stavove koje nam ona donosi'', komentirao je Mario. Saša mu je poručio da se vidi trud i da se ne da obeshrabriti, ali i da se kužilo da ga je pred nastup uhvatila panika. Nives je pohvalila Matkov nastup, pogotovo jer je odrađen u štiklama.

''Meni si izgledao kao da ideš na operaciju spola, ali si tek počeo s terapijom. No, vrh mi je bio moment s kosom, to si skinuo jedna na jedan'', komentirao je Kedžo.

Foto: Nova TV

Maja Bajamić je prošla zahtjevnu fizičku transformaciju u Arethu Franklin, a pjesmom ''Think'' s lakoćom nas je osvojila.

''Ovo je bilo moćno!'' – izjavljivali su članovi žirija koje je Maja ostavila pod velikim dojmom. Saša je nakon nastupa izjavio da je čak i malo tužan, ali to samo zato jer smatra Majin nastup bolji od njegovog kad je on bio natjecatelj. ''Budi ponosna, odlično si otpjevala Arethu, što stvarno nije jednostavno'', dodao je Lozar, a s njim si se složili i svi ostali članovi žirija. Petreković je kazao kako se čak tri puta naježio, te kako je toliko dobro transformirana da je ljepša i od originala.Nives je dodala kako nije ni sumnjala u njezinu izvedbu, no malo jest u njezinu glumu.

Foto: Nova TV

Paola Valić Bekić izvela je hit Bijelog dugmeta ''Ne spavaj mala moja''. Nives Celzijus pohvalila je Paolu: ''Nedostajala si mi sve ove godine na sceni. Zaista sam osjetila Željka Bebeka, osjetila sam ga i u energiji. Nisi mogla bolje. Nadam se da ćeš ubuduće biti manje statična''. Teško je biti žensko i Bebek, zaključio je Saša i komplimentirao nastup.

''Ovo je bilo baš s muškom energijom, a ti je Paola baš imaš. Baš imaš muškarca u sebi'', kazao je Mario Petreković. Oduševljen je bio i Damir Kedžo koji je Paoli preporučio da nakon ovog nastupa uzme puno meda i čuva glas.

Foto: Nova TV

U Massima je bio transformiran Amel Ćurić. ''Imao si odlične Massimove krikove. Budi zadovoljan, bilo je jako jako dobro'', kazao je Saša Lozar.

''Vokalno si ga skinuo super. Kad sam zažmirio čuo sam njega. Volio bi da je bilo malo više one Massimove fluidnosti. I dalje mi je Luka Bulić primjer najbolje imitacije Massima, ali ovo je bilo jako blizu'', iskren je bio Kedžo.

Transformacija se svidjela Nives, ali je i kazala kako ga želi vidjeti u nekom divljem izdanju. Mario je pohvalio vokalni dio, no ipak skrenuo pozornost na Amelovu zgrčenost u gornjem dijelu tijela, koju Massimo ipak nema.

Foto: Nova TV

Vatreni nastup Katarine Baban kao Shakire nije ostavio nikoga ravnodušnim. ''Šok! Bila si odlična. Shakiru se može iskarikirat, no ti to nisi. To je to.'', komentirao je Saša. ''Plijenila si pažnju, bila si divna, dozirala si tu knedlu koja ona ima i to baš kvalitetno. Bila si puno bolja Shakira od mene, bila si seksi'', rekla je Nives.

Foto: Nova TV

Damir Poljičak nastupio je kao Amii Stewart. ''Što si ti učinio od sebe moj Damire'', kazao je voditelj Mešin i nasmijao publiku. ''Meni je bilo presavršeno u svim segmentima'', rekla je Nives.''Sjajno, zabavno i nasmijao si me. Ovo je bila kombinacija Egipta i Zvjezdanih staza'', izjavio je Mario, dok je Kedžo nadodao kako je Damir bio genijalan. Saša Lozar je bio iznenađen odličnim nastupom te komentirao: ''Ovo je primjer kada netko tko nije vokalni zmaj, iskoristi sve drugo da ta točka bude maestralna''.

"Koreografski mi je bilo super, no volio bih da sam čuo više Lady Gage u boji glasa'', komentirao je Kedžo.

Foto: Nova TV

Saša je rekao da razumije da je imala tremu i da vjeruje da će biti bolje. ''Fizički mi sličiš na Lady Gagu, koreografski je bilo sjajno. Memi si bila prosječna.'', komentirao je Mario.

''Svi imamo velika očekivanja od Lady Gage jer toliko toga nudi. Iznenadila si me, nisi pjevačica, to je meni vokalno dosta dobro zvučalo. Djelovala si mi prestrašeno'', izjavila je Nives.

Foto: Nova TV

