davor bruketa piše za večernji:

London se 23. put pretvorio u živu mapu kreativnosti i inovacije

Autor
Davor Bruketa
28.09.2025.
u 19:00

Bankside je obuhvatio prostore uz Temzu, od Borough Yardsa do Coin Streeta, okupljajući više od 850 poslovnih subjekata i otvarajući vrata bogatstvu lokalnih inicijativa. Brompton Design District, koji datira još iz 2006., ujedno dom čuvenog V&A muzeja, predstavio je novo kuratorsko poglavlje.

Iza nas je još jedan London Design Week, a svojim 23. izdanjem još je jednom pokazao zašto je jedan od najvažnijih svjetskih događaja posvećenih dizajnu. Kroz deset dizajnerskih četvrti, raspršenih po cijelom gradu, London se pretvorio u živu mapu kreativnosti i inovacije. Dizajn nije bio predstavljen samo kroz izložbe i instalacije, već je zaživio u ulicama, povijesnim zgradama, studijima i javnim prostorima, čineći ga dostupnim svima.

Četvrti su i ove godine bile nositelji festivalskog identiteta. Od Brompton Design Districta s temom A Softer World, preko vibrantnog Shoreditcha s fokusom na kulturu i nove talente, pa sve do Park Royala koji otvara svoja industrijska vrata kreativnim radionicama, London je postao hodogram inovacija.

Ključne riječi
London Davor Bruketa dizajn showbiz

