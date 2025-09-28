London se 23. put pretvorio u živu mapu kreativnosti i inovacije

Iza nas je još jedan London Design Week, a svojim 23. izdanjem još je jednom pokazao zašto je jedan od najvažnijih svjetskih događaja posvećenih dizajnu. Kroz deset dizajnerskih četvrti, raspršenih po cijelom gradu, London se pretvorio u živu mapu kreativnosti i inovacije. Dizajn nije bio predstavljen samo kroz izložbe i instalacije, već je zaživio u ulicama, povijesnim zgradama, studijima i javnim prostorima, čineći ga dostupnim svima.



Četvrti su i ove godine bile nositelji festivalskog identiteta. Od Brompton Design Districta s temom A Softer World, preko vibrantnog Shoreditcha s fokusom na kulturu i nove talente, pa sve do Park Royala koji otvara svoja industrijska vrata kreativnim radionicama, London je postao hodogram inovacija.