Svestranu Makaranku upoznali smo u "The Voiceu", a sada je objavila debitantski singl

Mladu glazbenicu Ružicu Čović imali smo prilike gledati u showu "The Voice Hrvatska" prije nekoliko godina, a Ružica se sada predstavila široj publici i to sa svojim debitantskim singlom. Makaranka je objavila energičnu baladu koja govori o kraju ljubavi naslova "Pusti me da izgorim". Pjesma ima poruku snage i otpornosti, a kod nastanka su joj pomogli kolega Duje Ivić i producent Vojan Koceić. Tekst je prije otprilike 15 godina napisala Smiljana Mirat, a Duje i Ružica su stihove nadogradili i napisali glazbu kako bi pjesma dobila konačan oblik i pečat mlade Makaranke.

- Već dugo želim stvarati svoju autorsku glazbu. Generalno, sama pišem i glazbu i stihove. Neki početni stup samopouzdanja ipak sam pronašla u ovim materijalima koje smo imali. Pjesma mi se na prvu svidjela, našla sam se u njoj. No, odlučila sam je promijeniti na svoj način. Kao što sam rekla, uz moj pečat - objašnjava pjevačica koja je pripremila i pripadajući spot, a režirao ga je Vojan Koceić.

- Simbolika spota leži u tome da svi imamo pravo na vrijeme u kojem trebamo proživjeti svoje emocije, suočiti se s patnjom i životnim situacijama - kaže i ističe da su reakcije publike pozitivne.

- Ljudi su prepoznali emocije i poruku pjesme, a to mi je jako važno. Kažu da im je drago čuti nešto drugačije, jedan dublji, energični ženski vokal. Drago mi je što kažu da je riječ o kvalitetnoj pjesmi i konačno nečem drugačijem na radiju - pojašnjava pjevačica kojoj je djed usadio ljubav prema glazbi. Naime, s njim je prvo pjevala i svirala gitaru, a nakon toga su uslijedili zborovi, festivali i nastupi.

Tu je i "The Voice" kojeg opisuje kao nezaboravno iskustvo.

- Stekla sam mnoga poznanstva i neprocjenjivo iskustvo. Još uvijek sam u kontaktu s nekim natjecateljima i uvijek je lijepo prisjetiti se tog razdoblja. Bila je to prilika da se počnem ozbiljno baviti glazbom. Ono čemu me najviše naučilo to natjecanje bila je upravo spoznaja da moram sebe bacati izvan zone komfora. To uvijek donese nešto dobro - kaže te dodaje da bi voljela stvarati i na engleskom te doći do globalne scene.

Naša je sugovornica završila i studij i to socijalne pedagogije.

- Voljela bih se specijalizirati za psihoterapiju, možda čak otvoriti privatnu praksu. Mislim da postoji potreba za tim u današnjem društvu, svijest je oko tog sve veća i kod nas i u svijetu. Važno je da idemo s nekim porazgovarati, makar preventivno - kao odlazak zubaru - kaže Ružica, koja u slobodno vrijeme voli vrijeme provoditi u prirodi.

- Jako volim planinariti. Treniram. Naravno, volim se družiti s prijateljima i kolegama glazbenicima. Živim jako aktivno, nekad si čak mislim pa zašto plaćam stan kada stalno nešto radim izvan njega. Šalu na stranu, volim biti i sama, za svojim klavirom, tako praznim emocije. Također uživam u čitanju i učenju novih stvari koje me inspiriraju, a uživam u izradi i ukrašavanju slastica i torti - opisuje Makaranka.

