Ljubav se rodila na setu: Dugo su skrivali vezu, ona je tajila trudnoću, ali sada uživaju kao roditelji

Supružnici koji su se upoznali na setu hit serije "Igra Prijestolja" glumica Rose Leslie i glumac Kit Harington dobili su sina. Potvrda je stigla od njihovih glasnogovornika nakon što je magazin Page Six objavio paparazzi fotke iz Londona gdje se par šetao, a Leslie je nosila dijete u nosiljci.

U šetnji nije skrivao koliko mu odgovara očinska uloga, a vijest da će postati roditelji nisu htjeli otkriti tako rano. Dapače, Leslie se tek odlučila fotografirati u visokom stupnju trudnoće za Make magazin. Dijete je kruna njihove ljubavne priče koja je započela na setu "Igre prijestolja" gdje glume Jona Snowa i Ygritte, a radnja njihove likove navede da se zaljube jedno u drugo.

Šuškanja o njihovoj vezi počela su 2012. godine. kada su ih uhvatili kako se drže za ruke, no vezu nisu htjeli potvrditi. Pričalo se poslije toga o nekoliko prekida koje su imali, a onda su se 2017. pojavili zajedno na dodjeli nagrada Olivier Awards. S godinu dana odmaka svoju su vezu odveli na višu razinu - zaručili su se, a vjenčali su se 23. lipnja 2018. u dvorcu Wardhill u Škotskoj koji je u posjedu njezine obitelji.

Na vjenčanu su prisustvovali brojni kolege mladenaca iz serije, poput Emilije Clarke, Sophie Turner i Petera Dinklagea.

Doduše, Kit je 2019. doživio krizu nakon što je emitirana posljednja sezona HBO-ova hit serijala te završio na rehabilitaciji na odvikavanju od alkohola.

"Kit je odlučio iskoristiti stanku u svojem radnom rasporedu kao priliku da se na neko vrijeme povuče i poradi na rješavanju nekih osobnih problema", kazali su tada u priopćenju. Zahvaljujući serijalu"Igra prijestolja", u kojemu igra hrabrog Snowa čiji su potezi u posljednjoj epizodi bili najveće iznenađenje čitavog serijala, potpuni anonimus Harington postao je planetarno popularan.

Dok priopćenje glasnogovornika nije anvelo njegove razloge, The New York Post je objavio da je glumca teško pogodio svršetak rada na serijalu te da je na rehabilitaciji zbog stresa, iscrpljenosti i problema s alkoholom.